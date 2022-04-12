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大陸 大陸焦點 特派現場

陸多省爆疫情　鐵路班次「砍到剩3成」

▲▼中國大陸高鐵。（圖／CFP）

▲大陸高鐵。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸多省爆出疫情，鐵路運輸也大受影響，大陸國家鐵路集團表示，在停開、減開涉疫地區始發列車，停售、限售通過列車車票，以及限制風險人員購票的情況下，目前全國鐵路日均開行旅客列車3000列左右，不到正常水平的30%。

鐵路集團提到，連日以來，國鐵集團自覺在國家疫情防控大局中擔當作為，採取堅決果斷措施，從嚴從緊、有力有序做好鐵路疫情防控工作，堅決防止疫情通過鐵路傳播，堅決築牢鐵路外防輸入關口，堅決確保鐵路運輸生產安全有序，努力為廣大旅客營造平安健康的出行環境，積極為國民經濟平穩運行多做貢獻。

▲▼中國大陸高鐵。（圖／CFP）

鐵路集團指出，一是調整運輸組織和加強站車防控雙管齊下，堅決防止疫情通過鐵路傳播。配合各地政府減少人員流動、減少旅途風險、減少人員聚集的防控政策，在保證全國鐵路網暢通、重點地區通達的前提下，最大限度停開或減開涉疫地區始發列車，停售或限售通過列車車票，限制風險人員購票，出台免費退票措施，將鐵路客票預售期從15天調整為5天，「目前，全國鐵路日均開行旅客列車3000列左右，不到正常水平的30%。」

鐵路集團提到，二是加強鐵路口岸站防控，嚴把外防輸入的鐵路關口。創新交接方式，對阿拉山口、二連、滿洲里、磨憨、憑祥等9個鐵路口岸站，實行非接觸、信用交接模式，避免中外方作業人員直接接觸。

鐵路集團指出，三是加強鐵路單位和職工隊伍健康管理，確保鐵路運輸生產安全有序。實施國鐵集團內部單位和職工隊伍分級分類管理措施，提高精準化防控水平。

鐵路集團強調，四是統籌疫情防控和運輸生產，為打贏疫情防控攻堅戰和國民經濟平穩運行提供有力運輸保障，「綜合考量停開減開列車的疫情防控要求和低風險地區旅客群眾出行需求，精準安排運力及服務保障。利用停開減開客車騰出的運輸能力，加大電煤、春耕物資、工程建設原材料等國計民生和重點物資運輸，全力服務國民經濟平穩運行。」

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