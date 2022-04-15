停車被開10元收費單　他怒追開單員「給我下來！」誇張逼車影曝

▲男子不滿開單員開單，一路尾隨還刻意擋道。（圖／翻攝自Facebook／黑色豪門企業）

記者閔文昱／綜合報導

在路邊停車格停車通常都要繳納停車費，不過近日卻有民眾疑似不滿自己人還在車內，就遭到開單員開單，竟下車朝著對方一陣怒罵，痛批這是「強迫中獎」、「搶錢」，甚至還在開單員騎車離去後，追上前逼車、擋道，險些釀成車禍。畫面曝光後，引發不少網友熱議。

臉書粉專「黑色豪門企業」14日公布一段影片，只見在當天下午4點35分時，新北市某處的路邊停車開單員正對一旁的黑色轎車開收費單，不料轎車男駕駛卻突然下車質問，「你怎麼開單咧？」儘管開單員解釋，車輛有停在停車格內就是要收費，但男子卻越講越激動，痛批「你這強迫中獎了嘛」、「你是不是搶錢！10塊也是錢啊！」

眼見男子怒氣無法平息，開單員也決定不予理會繼續向其他停車車輛開單，沒想到男子竟一路尾隨，並在開單員開單時，刻意開到前方擋住去路，怒嗆「給我下來！」導致開單員只能鑽縫離開，事後男子更加速停在前方，等開單員經過時再突然向左急切，所幸開單員及時閃避才沒釀成車禍。

影片曝光後，馬上引發不少網友熱議，紛紛留言痛批，「人家只是在工作賺錢而已，繳不起就不要開車出門」、「悲哀啦，連幾10塊都花不起」、「繳不起停車費開什麼車」、「快去提告，這人堪慮啊！恐危害社會」、「這個情況我也有碰過，就把停車費繳一繳就好了」、「看來是要開罰單才能接受」、「支持提告妨礙公務，恐嚇逼車」。

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