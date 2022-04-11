工地旁停車「白線變紅線」遭開勸導單　中壢警回應了

▲自小客在工地旁停車從白線變成紅線。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

有網友在臉書貼文「停車的時候明明是白線，要開車的時候竟然變紅線！！」怒批「政府搶錢」，網友則對此回應「停了多久，挺好奇，連畫紅線施工都不知道」，轄區警方11日做出回應。

▲車胎下仍可看到白線。（圖／中壢警分局提供）

中壢分局興國派出所表示，本案發生於4月1日09時許，派出所接獲民眾110報案檢舉，於中壢區新生路二段460號前有違停，故派員警前往了解，警方依據道路交通管理處罰條例照相並開立逕行舉發單，員警發現標線劃設有疑慮，故以勸導方式為主，並未舉發。

▲警方獲報後開單但以標線劃設有疑慮，故以勸導方式為主，並未舉發。（圖／記者楊熾興翻攝）

經現地了解後，該施工單位(水務局)，稱因該新生路段下水道緊急工程，常有車輛停放此處，故向交通局申請臨時變更標線為紅實線，禁止停車，以便工程單位順利施工。

1名網友在臉書「爆怨公社」po照抱怨，「停車的時候明明是白線，要開車的時候竟然變紅線！！沒有任何公告要施工、沒有打電話通知移車，就這樣變成違停，被開了一張違規停車單⋯這樣真的是合理的嗎？然後，我的輪胎和鈑金都被染到紅漆是不是可以要求賠償呢？」網友則回應，「停了多久，挺好奇，連畫紅線施工都不知道」、「施工一般都會有公告吧」、「你停太久了。想看紅線直接從車身畫過去！」。