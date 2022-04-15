台灣空防壓力倍增　陸東部戰區再換殲-16宣布殲-8全面汰除

▲殲-16。（圖／新華社）

軍武中心／綜合報導

解放軍主要應對台海作戰的東部戰區，近日再傳出某航空旅換裝殲-16消息，正式成為五大戰區中第一個全面裝備四代以上標準戰機的戰區。據了解，目前大陸整體裝備殲-16的數量已達到200多架，作為現役只僅次於殲-20的先進戰機，預估未來裝備數量至少達到300架左右。

綜合陸媒消息指出，此次換裝殲-16正是駐地在上海崇明機場的第78航空旅，以取代老舊的殲-8系列戰機，這不僅表示東部戰區成為第一個全面裝備四代以上標準戰機的戰區，也是第一個完全汰除殲-7、殲-8的戰區，側面說明北京對整個東部戰區空軍的高度重視。

此外藉由這次的換裝，東部戰區就擁有3個殲-16航空旅，超越西部戰區的2個，躍居解放軍中裝備殲-16最多的空軍戰區。陸媒強調，3個空軍旅裝備的戰機應有70多架，可以說這3個殲-16旅的實力，未來將支撐起東部戰區空軍，對抗台灣的F-16和日本空自F-15J的優勢。

▼我國F-16V戰機扛攔截共機任務。（圖／取自國防部發言人臉書）

公開資料顯示，殲-16是中國瀋陽飛機公司在殲-11BS基礎上發展研製的四代半雙座雙發多用途戰鬥機，外形參考俄式的蘇-30MKK。該機裝備主動電子掃描相控陣雷達（AESA），可同時識別攻擊多個目標，具備遠距離超視距空戰能力和強大的對地、對海打擊能力，其最大載彈量達12噸，可以發射新式的霹靂-10、霹靂-15空對空導彈，以及鷹擊-83、鷹擊-91、空地-88等各類導彈。

作為解放軍空軍現役綜合能力最強的四代半戰機，大陸正積極推動殲-16的整體裝備數量。據中國官媒近日報導空軍某旅畫面可看出，前艙飛行員座椅後印上「0917」的標識，代表著該機為第九批次生產的，表明其裝備量已達到200多架。外界預估，未來殲-16裝備量至少達到300架左右，這還不包含海軍航空兵也會採購部分的殲-16，以淘汰老舊的殲-8、殲轟-7、蘇-30Mk2等。

▼中國軍媒報導畫面意外曝光殲-16裝備量已達到200多架。（圖/翻攝自中國軍視網）