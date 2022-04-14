iPad Air 5 突襲上架　現在訂四月底可取貨

▲iPad Air上架蘋果官網。（圖／取自蘋果官網）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果官網今日上架果粉期待已久的 iPad Air 5 平板，目前開放5G版本購買，分為兩種容量規格，售價為17900元起，總共有五種顏色可供果粉選擇，到貨時間為4月到5月初。

iPad Air 5規格為64、256GB，分為太空灰色、星光色、粉紅色、紫色、藍色，而藍色則是iPad Air 5的新色。64GB價格為17900元，256GB價格為22900元。若是今天下單，到戶時間為4月29日到5月7日之間。

新的 iPad Air 5 平板由 Apple M1 晶片驅動，具備1200 萬像素超廣角前置相機，人物居中功能，具備原彩顯示、P3 廣色域和抗反射鍍膜等先進技術的 10.9 吋 Liquid Retina 顯示器，Touch ID 則內建於頂端按鈕。

而在M1晶片部分，蘋果表示，與上一代機型相比，8 核心 CPU 帶來最高可達 60% 的效能提升，進行創作或玩行動裝置遊戲十分順暢，可以在多款大型的 app 之間順暢進行多工處理，和暢玩需要大量繪圖處理的遊戲。有了 M1 加持，還能透過 SketchUp 等 app，進一步發揮創意。