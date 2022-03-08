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最便宜5G iPhone亮相倒數計時！　蘋果發表會直播看這裡

▲▼蘋果2022年首場發表會9日凌晨2點登場。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲蘋果2022年首場發表會9日凌晨2點登場。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者廖婕妤／綜合報導

蘋果2022年首場發表會，將在台灣時間9日凌晨2點登場，此次依然採取線上直播方式舉行，果粉若想零時差一窺新品風采，可進入蘋果官方YouTube，或是從蘋果官網觀看直播。

據了解，此次新品傳將有5G iPhone SE 3、iPad Air 5、新Mac mini及新13吋MacBook Pro，其中最引人注目的是iPhone SE 3，外觀沒有太大改變，但會搭載4.7吋LCD螢幕，並採用Touch ID，售價預計落在399美元（約新台幣1萬1400元），有望成為最便宜的5G iPhone。

不過， 參考目前仍在銷售中的第二代iPhone SE，台灣官網售價為1萬3500元起跳，預料第三代價格不會跟美國一樣。應該會高於新台幣1萬1400元。

iPad Air 5的外觀，預料也不會有變化，但可能會出現新的配色，搭載A15晶片，運行頻率為2.9GHz，售價約為599美元（約新台幣1萬7000元）。

但同樣地，參考台灣官網架上的第四代iPad Air‌售價為1萬8900元起，預料，今晚發表的新款的iPad Air‌（第五代）售價也不會跟美國一樣。

至於新款Mac mini預計將會有重大更新，有望走向高階，搭載M1 Pro及M1 Max晶片，採用8或10核心CPU、14或16核心GPU。

至於13吋MacBook Pro則傳會使用M2晶片，但不具有mini-LED螢幕，也不會支援120Hz ProMotion刷新率。

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