實現真正的「全螢幕」　蘋果專利：把瀏海藏到螢幕下

▲蘋果未來有機會實現真正的全螢幕。（圖／取自TechNave）

記者陳俐穎／綜合報導

許多果粉都不喜歡目前的「瀏海」設計，不過因為Face ID的緣故，蘋果在iPhone上已經使用了長達5年的瀏海螢幕，雖然目前iPhone 13系列將瀏海面積縮小，但是有效顯示面積其實並沒有增加太多，遮擋的情況依然嚴重。不過目前蘋果通過了新的專利，實現螢幕下Face ID，未來可以實現真正的「全螢幕」。

一直以來，外界都希望蘋果能早日實現螢幕下Face ID技術，將瀏海完全隱藏到螢幕下方，實現完全無開孔的效果。根據外媒 TechNave 報導，美國專利商標局在4月5日已正式通過蘋果一項新專利，該專利介紹中顯示，其可以將Face ID隱藏在螢幕下方，一幕依然可以正常顯示，Face ID也能正常工作。

不過目前此專利剛剛通過，代表iPhone 14已經不可能搭載這項技術，所以預計今年iPhone 14部分機型仍會出現瀏海。依照蘋果過去的狀況推測，iPhone 15系列的預先做頁或許也已經開始，所以iPhone 15搭載此技術的可能性也較小，果粉可能僅能期待iPhone 16。

外媒多方報導推測，iPhone 14系列已經開始試產，標準版兩款機型將繼續使用小瀏海，Pro版則升級為「驚嘆號」打孔方案。