嘉義縣新增1新兵確診　精忠營區累計25染疫！2人已出院返家

▲嘉義縣精忠營區新增一新兵確診，擴大新增篩檢站。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣14日公布1確診，案30344為精忠營區居隔中的新兵，因出現症狀13日PCR採檢確診，精忠營區案累計25人確診，2人已出院返家，15日第一波將隔離期滿採檢，返家自主健康管理，全案逐漸進入收斂狀態。另外，因應13日補教師及超商員工確診案，六腳鄉五安宮擴大篩檢站及3大醫院共篩檢675人，全數陰性過關。縣長翁章梁表示，雖然精忠營區案逐漸進入收斂狀態，但衛生局與軍方仍不敢鬆懈，持續、嚴密監控。

[廣告]請繼續往下閱讀...

精忠營區再增1確診案例，為案30344，於4/7日出現喉嚨痛快篩陰性，軍中採1人1室隔離，10日症狀未改善，PCR採檢陰性，13日再度採檢後確診，本案自4/5疫情發生以來，累計25人確診。另外，因應13日補教師及超商員工確診案，篩檢675人全數陰性，縣府密切監控中，呼籲民眾不可鬆懈。

衛生局指出，國內疫情有擴散趨勢，所幸近日幾位確診民眾極具敏感度，自行快篩、隔離，並連繫衛生單位協助，即時防堵可能的社區擴散，14日嘉義長庚和朴子醫院持續提供篩檢服務，民眾如有足跡重疊者，請儘快前往採檢，報告未出爐前請勿外出。



衛生局長趙紋華表示，嘉義縣疫苗接種率第一劑81.2%，第2劑75.8%，分居全國第6及第9名，但第三劑(追加劑)僅達48.7%，尤以長輩屢催不打令人擔憂。提醒鄉親國內疫情延燒，中重症患者都大於60歲，死亡者則大於80歲，打滿3劑可讓重症住院風險降低15倍。



縣府呼籲民眾鼓勵家中長輩儘快接種，5月31日前65歲以上長者凡接種任1劑疫苗，贈送500元等值獎勵品，請速洽嘉義縣各鄉鎮衛生所或合約院所，隨到隨打，或上嘉義縣衛生局網站查詢。