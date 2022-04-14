推廣社交距離App　陳時中：將依法要求確診者上傳資料

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情延燒，指揮中心積極推廣「社交距離APP」取代實聯制，指揮官陳時中更表示會從自身做起，今（14）日就規定採訪指揮中心需出示APP方可進入記者會場。對此，陳時中表示，許多人都質疑確診者如果不裝APP，下載有什麼用？但其實確診者未登錄可用《傳染病防治法》管理，呼籲民眾多加下載。至於最新下載量，過2天才會與國人報告。

指揮中心幫社交距離APP訂出目標下載量1300萬人次，至今仍有600萬人次缺口。陳時中被問及是否會逐步強制民眾安裝時並未正面回應，但表示「會從自己做起」，另舉吃飯、跑行程案例呼籲民眾盡快下載，提升自己的保護力，之後記者訪問他時，也要上好APP才能與他接觸。

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發言人莊人祥表示，APP下載是採鼓勵性質，但建議出入餐廳、運動中心、演唱會等需脫口罩且接觸者不特定場域可作為優先認證方法。換言之，只要在一地停留超過2分鐘，有裝APP者就可免掃實聯制。不過，莊人祥隨後補充，進入超商時間很短，不建議用APP取代實聯制。

陳時中表示，如果大家都有下載APP，就能比較快收到與確診者接觸訊息，可以採加強戴口罩措施等自我保護。他另提到，實聯制只能找出足跡重疊，但APP則是在鄰近區域接觸2分鐘以上者就會收到通知，相較於實聯制更精準。就像民眾看演唱會，只有坐在確診者周圍的人會收到通知，「坐在天邊的人手機就不會響。」

陳時中接著表示，自己早上到立法院備詢前有接受堵訪，現場記者很多，如果每個人都有下載APP，無論是自己或記者確診，雙方都會收到通知。建議活動力強的民眾儘速下載，尤其到餐廳脫口罩吃飯時，也要下載。每個人都可以做到互相保護，只要保護網形成，就可提高彼此保護力。