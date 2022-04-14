假免費真付費！蘋果Mac App Store被爆誘導式消費

▲蘋果App Store被爆誘導式消費。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果堅持不開放網路或第三方程式下載App，認為此舉能保護用戶的裝置、隱私安全，不過外媒 9to5mac 報導就指出，目前許多上架 App Store 的應用程式充滿誤導性訊息，例如標榜免費下載，但卻需要在應用程式內付費才能使用，且沒有任何試用期或是免費的簡易版本，若不付費整個 App 就無法運作。

開發人員Jeff Johnson 在 Twitter 上表示，Mac App Store 中下載次數最多的 App 中有多個應用程式，雖然打著免費的旗號，不過卻偷偷地向客戶收取使用費用。其中，用於 Google Calendar 的 GCalendar，它目前是美國 Mac App Store 下載量排名第 40 的免費 App。任何人都可以在 App Store 上免費下載，但除非在應用內購買許可證付費，否則該應用沒有任何功能。

這個 App 甚至沒有提供試用期或有限的功能讓用戶在付費之前可以探索 App。雖然多個真實用戶撰寫的負面評論，它在 App Store 上仍被評為四星。同一位開發人員在 Mac App Store 上使用相同的方法上架了 8 個其他 macOS App。

這位開發者在 Mac App Store 有 9 個應用，所有這些似乎都有相同的商業模式，先提供「免費下載」，而後在應用內購買，沒有試用版本，一打開 App 就需要付費才能使用。

這些開發人員利用 App Store，允許任何人下載免費應用程序並進行評分。這樣就可以輕鬆地將 App 置於 App Store 上「下載次數最多的應用程式」榜單中，並獲得良好的評價。

外媒 9to5mac 認為，儘管蘋果堅持聲稱 App Store 保護用戶，反對第三方下載，但蘋果似乎並不關心詐騙應用程序。蘋果先前就說，它有嚴格的審查程序來決定哪些應用程序可以進入 App Store，但 App Store，尤其是 Mac 應用程式，仍然充滿了誤導性的應用程序.

報導指出，Mac App Store 需要進行重大更改才能成為開發人員和用戶的重要平台，但是目前沒有跡象表明蘋果會在近期處理這個問題。