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往日心結未解？蘋果官方「必載App」獨缺這幾款

▲▼臉書、Meta、Facebook。（圖／路透社）

▲蘋果 App Store 必載 App 獨缺 Meta 旗下 App。（圖／路透社）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果在App Store裡都能找到官方推薦的「必裝」App，這個榜單很方便剛換手機的用戶，除了蘋果自家App以外，也能找到許多常用App，包含Google系列的Gmail、YouTube等等，還有串流平台Disney+，不過卻獨缺許多人一定會下載的臉書App，不只臉書，只要是Meta集團旗下App都沒有出現。

根據外媒報導，這個列表中，Facebook、Instagram 和 WhatsApp都不在榜上，但其實這三大App，用戶量各超過10億人，在社交系列的App中，可以說是最受歡迎的應用程式，外媒推測這點可能跟Meta先前的隱私政策有關。

報導指出，蘋果去年推出對隱私政策的更改，要求開發人員在察看用戶適用狀況之前，需要請求許可。這對 Facebook 的業務造成了傷害。當時，全球最大的社交媒體平台在主要報紙上刊登整版廣告，痛批蘋果對開放互聯網構成威脅，並故意傷害小企業。

除了將Meta旗下App排除在榜單之外，蘋果還將臉書主要的競爭對手，包含Snapchat、TikTok、YouTube 和 Google 放在榜單前四名，也包含其他的社交平台，如 Pinterest、LinkedIn、Twitch 等。

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