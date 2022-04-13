芬蘭女總理嗆俄竟是假的！綠委、486先生慘遭「認知作戰」

▲芬蘭總理馬琳（Sanna Marin）。（圖／達志影像／美聯社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

最近網路上瘋傳芬蘭總理馬琳（Sanna Marin）對俄羅斯撂狠話，稱其對俄羅斯嗆聲，經查證後認定芬蘭總理本人沒說過這些話，此文為大陸的農場假新聞。沒想到，民進黨立委王定宇、電商網紅486先生都轉發相關消息，被台北市議員王鴻薇狠酸。

該段農場貼文稱，芬蘭女總理馬林不滿俄羅斯總統普丁對於芬蘭加入北約，因此怒「芬蘭地下埋著20萬俄羅斯人」，並對俄羅斯嗆聲「儘管放馬過來！芬蘭地下幾米深處埋葬著20萬俄羅斯人，歡迎你們來陪伴祖先們！」據悉，該文被民進黨立委王定宇、電商網紅486先生轉發，吸引不少網友留言回應。

▲芬蘭女總理嗆俄的假新聞被民進黨立委王定宇、486先生分享。（圖／翻攝王鴻薇臉書）



▲立委王定宇。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，王鴻薇13日晚間在臉書以「小心認知作戰，綠委竟傳假消息！」為題發文表示，該段消息經查證後，確認芬蘭總理本人並沒有說過這些話，這段話是來自大陸的農場文平台出現的造謠假新聞。

王鴻薇說，不過稍微想一下也知道，一般政府官員在外交辭令上，不太可能有如此粗魯的發言，更何況還是一國總理，「提醒大家，有部分人士總是喜歡轉傳假消息、製造對立，大家千萬不要上當哦！」根據「事實查核中心」的第1617號報告認證為假新聞。

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