煙燻妝妹鬼切逼車！騎士理論遭嗆「有打燈啊」...警方回應了

記者黃宥寧／台北報導

台北市一名重機騎士日前行駛於環河北路三段上，遭左側白色轎車打了右轉方向燈立刻急切，險人車倒地的騎士立刻追上前，敲車窗理論。白車搖下車窗，化著濃妝女駕駛反而理直氣壯嗆：「我有打燈啊...」無厘頭回話讓騎士無法回應。對此，士林警交通分隊表示，若任意以迫近驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道，可處6000元以上24000元以下罰緩。

臉書社團「八卦村行車紀錄器影片上傳中心」近日上傳1段行車紀錄器影片，只見行駛於路中的重機險遭從左邊突右切的白車撞上，所幸騎士及時閃躲才沒釀成車禍。對此，騎士立刻跟上前並停在白車旁理論，「妳剛這樣逼車OK喔？」車內女駕駛則回，「我有打燈啊」。

騎士接著問，「妳有打燈，啊妳不用看有沒有車嗎？」女駕駛這時略顯不耐回嗆，「那你就不要騎在這啊！」讓騎士聽了頓時傻眼，「我重機欸！我不能騎在這嗎？」女駕駛又嗆，「你可以去那邊一點啊！」最後再口齒不清地嗆了一句，超無厘頭的行為讓騎士瞬間不知該如何應答。

▲女駕駛惡意逼車後竟嗆，「我有打燈啊」、「那你不要騎在這啊」。（圖／翻攝自Facebook／八卦村行車紀錄器影片上傳中心）

對此，士林交通分隊表示，依照「道路交通處罰條例第43條第一項」規定，汽車駕駛人，駕駛汽車有任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道或非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，可以處新台幣6千元以上2萬4千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛；至於不依規定使用燈光者，處新台幣1200元以上3600元以下罰鍰。

轄區派出所也指出，尚未受理這起重機遇鬼切逼車的行車糾紛。

但影片一曝光，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「三寶無極限」、「祝她下次遇到砂石車」、「直接檢舉開罰⋯避免更多危險駕駛行為，造成嚴重後果」、「三寶，永遠不知道自己錯在哪」、「回答的口氣讓人想譙她都不行」、「不止駕照用雞腿換的，連講話都含著滷蛋」、「感覺ㄎㄧㄤㄎㄧㄤ的」、「任意變換車道，叫她别出來害人」。

