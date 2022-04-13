天下第一攤大會師！台北傳統市場節4／16登場　滷味之王當天出爐

▲台北傳統市場節4/16登場。（圖／台北市市場處提供）

記者黃士原／台北報導

台北傳統市場節開辦迄今已邁入第15年，為擴大行銷台北市公有傳統市場的特色美食，今年以「滷味之王x天下第一攤金賞大會師」雙主題盛大辦理，台北市市場處廣邀民眾4月16日-4月17日前來花博感受台北公有傳統市場的魅力。

台北市政府產業發展局局長林崇傑表示，天下第一攤評選走過15年，針對美食做明確分類，像是便當、水餃、滷肉飯等，因滷味是相當受民眾歡迎的涮嘴料理，本年度特地以滷味為主題，號召台北市擁有好吃滷味產品的攤商前來參加，邀集了曾獲天下第一攤「崛起新市力」獎項、連骨頭都能滷到入味不必再加調味料的松江市場「珍育滷味放山雞」、講究道地台式口味的中山市場「鶯歌號」等，共同參與「滷味之王」評選。

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▲台北傳統市場節4/16將選出「滷味之王」。（圖／台北市市場處提供）

另外，台北市市場處廣邀民眾4月16日-4月17日前來花博感受台北公有傳統市場的魅力，主場活動現場將舉辦「抽獎大方送」、「你消費我送禮」、「創意親子廚房」、「滷味九宮格投球挑戰」等多元豐富的活動，有至少40個特色攤位陪伴大家吃喝玩樂，引領大家一次嘗遍「天下第一攤」金賞美食，及「滷味之王」超濃郁、令人聞香下馬的滷味，各攤位也因應活動推出商品優惠，歡迎民眾前來體驗台北市傳統市場多元化的商品與濃厚人情味。因應防疫需求，場內禁止試吃，請民眾全程佩戴口罩，並配合全場實聯制掃碼或登記、量體溫、消毒。