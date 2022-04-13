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停課標準遭批放太寬　醫示警：美逾百兒童染疫亡「快核准疫苗」

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▲專家籲國內疫苗EUA應加快腳步。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

5歲至11歲兒童沒COVID-19疫苗可打，染疫後是否釀重症令家長擔憂。ACIP召集人李秉穎今天表示，儘管兒童染疫死亡率低，但美國仍有數百名兒童因染疫病逝，籲國內疫苗EUA應加快腳步。

教育部昨天宣布放寬停課標準，但國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，家長擔心5歲至11歲孩子沒疫苗可打，染疫後恐釀重症。

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衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大感染科醫師李秉穎今天上午出席台灣兒童感染症醫學會衛教記者會，會前接受記者聯訪時表示，兒童染疫後最大的問題是增加社會成本，包括停課時家長要請假照顧孩童，染疫後該如何照顧、相關標準等都有待研議，打疫苗主要是減緩疫情擴散速度和引發重症。

李秉穎指出，儘管兒童染COVID-19的重症、死亡率低於0.1%，但美國仍數百名兒童因染疫而死亡，未來終究還是要靠疫苗來預防，只不過至今國內還沒有核准任何一款兒童可用的疫苗，建議疫苗緊急使用授權（EUA）審查應加快腳步。

由於mRNA疫苗可能有心肌炎風險，多數爸媽傾向讓孩子打次單位蛋白疫苗，李秉穎說，目前次單位蛋白疫苗只有高端和Novavax，高端連12歲至17歲都還沒獲得授權，也沒計畫開放小於12歲兒童使用；至於Novavax疫苗目前已有針對5歲到11歲兒童進行臨床試驗，但結果也還沒出爐。

李秉穎指出，兒童COVID-19疫苗核准主要問題出在必須「免疫橋接再橋接」，就學術角度看來是沒問題的，目前台灣有必要也有需要盡快加速審查，讓兒童儘早有疫苗可用。

同為ACIP委員的黃玉成則表示，ACIP會議上次開會時曾簡單討論5歲至11歲兒童打疫苗的議題，但目前主要面臨2大困境，一是食藥署還未核准任何疫苗可用於5歲至11歲兒童身上，另一點是目前美國雖已開放BNT疫苗可供兒童施打，但台灣已經沒有BNT疫苗了，疫苗採購勢必成為一大問題，ACIP近期將再度開會討論此事。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天坦承，台灣本土確診數可能達到萬例高峰。黃玉成說，這和防疫措施做到哪個程度有關，如果疫調匡列嚴、病例數攀升慢，但如果只做重點疫調、病例數攀升速度就變快，不過目前看來台灣疫情不僅比他國輕微，延燒速度也不如國外，顯示台灣疫情仍有一定控制。

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