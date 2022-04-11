蘋果WWDC 22新品為何？彭博社：新款MacBook Air有望亮相

▲新款MacBook Air有望在WWDC中亮相。（圖／取自9to5Mac）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果先前宣布WWDC 22將於美國時間6月6日舉辦，歷年來這項活動幾乎都是推出新的作業系統等，但根據彭博社記者 Mark Gurman 稱，有2款新Mac最快會在今年中推出，預計就會在WWDC 22中亮相。

Mark Gurman在最新一期的Power On時事通訊中，表示 WWDC 22 將出現新品，其中之一可能是新的 MacBook Air。Mark Gurman近期報告都說明，蘋果有很多 Mac 產品將在 2022 年更新，也指出夏季可能會有更多的新品出現，這可能就代表會在 WWDC 2022 中亮相。

他也表示，蘋果可能準備推出第一款配備 M2 晶片的 MacBook Air，有傳言提到，此產品將進行重新設計，類似於 24 吋 iMac，帶有白色邊框和可供選擇的各種顏色。雖然最初外界認為認為這款 MacBook Air 可能配備 miniLED 顯示螢幕，但現在的各種流言卻說法不一。此外，這款 Mac 還可以帶來新的連接端口、支援 MagSafe 及升級的 FaceTime 鏡頭。

此外，Mark Gurman也預期將在今年發布新的 Mac，包括更新的 Mac mini 和 24 吋 iMac，以及用於替換老化的 13 吋機型的入門級 MacBook Pro。