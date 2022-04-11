　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果WWDC 22新品為何？彭博社：新款MacBook Air有望亮相

▲新款MacBook Air有望在WDCC中亮相。（圖／取自9to5Mac）

▲新款MacBook Air有望在WWDC中亮相。（圖／取自9to5Mac）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果先前宣布WWDC 22將於美國時間6月6日舉辦，歷年來這項活動幾乎都是推出新的作業系統等，但根據彭博社記者 Mark Gurman 稱，有2款新Mac最快會在今年中推出，預計就會在WWDC 22中亮相。

Mark Gurman在最新一期的Power On時事通訊中，表示 WWDC 22 將出現新品，其中之一可能是新的 MacBook Air。Mark Gurman近期報告都說明，蘋果有很多 Mac 產品將在 2022 年更新，也指出夏季可能會有更多的新品出現，這可能就代表會在 WWDC 2022 中亮相。

他也表示，蘋果可能準備推出第一款配備 M2 晶片的 MacBook Air，有傳言提到，此產品將進行重新設計，類似於 24 吋 iMac，帶有白色邊框和可供選擇的各種顏色。雖然最初外界認為認為這款 MacBook Air 可能配備 miniLED 顯示螢幕，但現在的各種流言卻說法不一。此外，這款 Mac 還可以帶來新的連接端口、支援 MagSafe 及升級的 FaceTime 鏡頭。

此外，Mark Gurman也預期將在今年發布新的 Mac，包括更新的 Mac mini 和 24 吋 iMac，以及用於替換老化的 13 吋機型的入門級 MacBook Pro。

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

►超美3D蕾絲內衣，3套才868元！

ET快訊
快訊／恭迎大甲媽...騎士慘遭2車夾擊！現場慘狀曝
鞋底「竟藏電路板」！他驚：我被定位了　網解答真相
快訊／花蓮2國小學生確診　緊急宣布停課
張惠妹唱完8場　「雙腳慘況曝光」！
台中新夜市將開幕！　海線規模最大
山下智久雙頰凹陷原因曝！　業界人士爆：他變了
台中男裹白被單慘死　小40歲嫩妻說謊藏驚人隱情
挺白狼被罵！本土劇女星「宣布息影」　4億CEO起底
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Android 12爆安全漏洞　惡意程式可輕易讀取手機　

蘋果WWDC 22新品為何？彭博社：新款MacBook Air有望亮相

新型變種病毒Google Play現蹤　偽裝成清潔軟體盜「銀行帳密」

Google新服務美國上線！相片「加註解」搜尋更精確

蘋果傳推「雙USB-C」充電器　分析師：已開始量產

搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

孫女用APP讓外公遺照動起來　回憶湧現！外婆、媽媽秒泛淚

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

借哺乳室被拒公審北捷站務員　批「爽當員休室」遭網狠打臉

張惠妹揪歌迷合唱「媽媽是《五燈獎》戰友」　30年前PK緣分...她笑：謝謝讓我進入歌壇

網紅用嗩吶吹奏五首經典歌　《如果可以》竟變出殯神曲！

阿北「遭長髮女跟蹤」以為見鬼　嚇壞求助警！她：只是覺得好玩

隔486天相見！邊境開放急回家　阿金見主人歸來激動撲倒：想你

Android 12爆安全漏洞　惡意程式可輕易讀取手機　

蘋果WWDC 22新品為何？彭博社：新款MacBook Air有望亮相

新型變種病毒Google Play現蹤　偽裝成清潔軟體盜「銀行帳密」

Google新服務美國上線！相片「加註解」搜尋更精確

蘋果傳推「雙USB-C」充電器　分析師：已開始量產

報稅小白／扶養節稅！養一人最高可扣13.2萬元　財政部：別亂報！先看秒懂圖

南韓婉拒提供烏克蘭防空武器！　澤倫斯基今向南韓國會發表演說

223校停課、遠距教學　標準何時放寬？教育部「持續研議中」

焦脆外皮蘊含迷人蛋香！烏日最強蚵仔煎　炒飯鑊氣十足粒粒分明

法人：長榮首季獲利可望創新高　航運類股4月下旬迎來小旺季

Android 12爆安全漏洞　惡意程式可輕易讀取手機　

新北輕症在宅試運行　藥品24小時宅配到家、APP監測健康

台鐵勞動節「萬人休假」停開？王國材將與工會協商：已做最糟打算

趕著恭迎大甲媽...騎士突迴轉慘遭2車夾擊！現場慘狀曝

不斷更新／國立體大新增確診者「停課12天」　全台已223校停課

他從華江橋跳下！民眾嚇壞報案　行車紀錄器拍下恐怖瞬間

3C家電熱門新聞

新型變種病毒　偽裝成清潔軟體盜「銀行帳密」

蘋果傳推「雙USB-C」充電器　分析師：已開始量產

邊框更輕薄！　iPhone 14 Pro Max最新渲染圖流出

iPhone九招實用小技巧曝光　一招立刻秒變偷拍神器

Google官方認證這11款App藏有木馬病毒　恐竊取個人銀行帳號密碼

微軟提出更新警告　舊版本Windows 10今年5月後將不再支援

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

Google新服務美國上線！相片「加註解」搜尋更精確

蘋果WWDC 22新品為何？彭博社：新款MacBook Air有望亮相

郭明錤：Meta高階VR眼鏡　名為「Oculus Quest 2 Pro」

「開靜音沒國家警報？」錯了！要從這設定

蘋果AirPods Pro 2傳下半年推出！外觀設計更簡潔　「這款」恐停產

iOS 15.4.1耗電實測出爐　這四款機型續航力降低

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

更多熱門

相關新聞

又有新品？　蘋果有望推出全新35W 雙USB-C電源轉接器

又有新品？　蘋果有望推出全新35W 雙USB-C電源轉接器

蘋果公司將推出全新版本的USB-C壁式轉接器？據了解先前在蘋果網站上曾短暫的發布過一篇文章，顯示該公司正在研發一款新的35W雙 USB-C端口電源轉接器。

科技市值換算成GDP　蘋果、微軟躋身前10大有錢國家

科技市值換算成GDP　蘋果、微軟躋身前10大有錢國家

果粉更愛第三方App　蘋果自爆Spotify、Netflix更多人下載　

果粉更愛第三方App　蘋果自爆Spotify、Netflix更多人下載　

iPhone九招實用小技巧曝光　一招立刻秒變偷拍神器

iPhone九招實用小技巧曝光　一招立刻秒變偷拍神器

蘋果成為青少年首選　調查：僅13％選擇購買安卓

蘋果成為青少年首選　調查：僅13％選擇購買安卓

關鍵字：

蘋果

讀者迴響

熱門新聞

網爆「武漢全市核酸中」深夜照曝光

小巨蛋里長下跪　Google剩1.2顆星

本土+431！3症狀持續3天以上　醫：最好快篩

童遭三秒膠噴眼！媽救援舉動害慘他

兵失蹤7天！警聽蒼蠅振翅聲找到

直擊Lulu「當眾下跪道歉」張小燕

馬勒卡今將轉中颱「吞掉梅姬」　變天時間曝

全家陰性要被帶去方艙！上海女「錄音力抗」老公哭慘

熱褲妹「13秒下車畫面」讓網狂重播

年輕人收保護費被拒　翻桌打老人

鞋子撕開竟藏電路板　網解答真相

220萬女神網紅怒控男友偷吃閨蜜

俄羅斯大兵性侵1歲女嬰！　變態行徑引發眾怒

《炮仔聲》女星挺白狼後「公開道歉」！

「醫師我好累」3倦怠有1情況快就醫

更多

最夯影音

更多
搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉
家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

孫女用APP讓外公遺照動起來　回憶湧現！外婆、媽媽秒泛淚

孫女用APP讓外公遺照動起來　回憶湧現！外婆、媽媽秒泛淚

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面