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全校停課新標準今上路！符合2條件才停10天　5張圖看懂新規定

▲▼桃園6所學校緊急預防性停課，進行大消毒。（圖／攝影中心攝）

▲疫情最新停課標準今日開始實施。（圖／攝影中心攝）

記者楊晏琳／整理報導

最新停課標準今（13）日開始實施！疫情延燒校園，全國目前已有多所學校停課，為避免學生受教權益受損，教育部宣布放寬停課標準。若高中以下1/3班級或10班以上停課、大專校院1/3以上科、系、所之班組停課，全校才可暫停實體課。為此，教育部也提供5張圖，方便民眾看懂最新停課規定。

▲▼教育部放寬全校停課標準，學校有三分之一以上班級或全校達十班以上班級暫停實體課程10天，才要全校停課。（圖／教育部提供）

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▲▼教育部放寬全校停課標準，學校有三分之一以上班級或全校達十班以上班級暫停實體課程10天，才要全校停課。（圖／教育部提供）

高中以下學校

一、確診個案就讀班級之學生，均列為「密切接觸者」進行「居家隔離」，此班級於居隔期間暫停實體課程10天，待篩檢結果全數陰性，則全班恢復實體課程。

二、疫調期間，確診個案校內活動足跡之「接觸人員」（包含修課、授課、參與社團、搭乘交通車、同住宿舍、校內餐廳用餐…等），暫停實施實體課程1至3天，並應進行自我健康監測，學校亦應進行環境清潔消毒。

三、衛生單位依學校提供確診個案校內活動足跡資料進行疫情調查，視疫調結果：

1. 確診個案授課／修課班級如無被匡列為密切接觸者，恢復實體課程。

2. 確診個案授課／修課班級如有被匡列為密切接觸者，須居家隔離並進行篩檢；篩檢結果如為陰性，其授課/修課班級恢復實體課程；篩檢結果為陽性，則重新進行「確診個案」相關人員之調查造冊流程。

四、學校有1/3以上班級或10班以上暫停實體課程10天，得全校停課，教職員工生應進行「自我健康監測」。

五、短期補習班及幼兒園等，比照高級中等以下學校規定。

▲▼教育部放寬全校停課標準，學校有三分之一以上班級或全校達十班以上班級暫停實體課程10天，才要全校停課。（圖／教育部提供）

大專校院

一、疫調期間，確診個案授課／修課之班級；以及參與社團、搭乘交通車、同住宿舍、餐廳用餐等活動足跡之接觸人員，暫停實體課程1至3天，人員應進行自我健康監測，學校環境清潔消毒。

二、衛生單位依確診個案校內活動足跡資料進行疫情調查，視疫情調查結果：

1. 確診個案授課／修課班級如無密切接觸者，恢復實體課程。

2. 確診個案授課／修課班級如有被匡列為密切接觸者，須居家隔離並進行篩檢；篩檢結果如為陰性，其授課/修課班級恢復實體課程；篩檢結果為陽性，則重新進行「確診個案」相關人員之調查造冊流程。

三、學校1/3以上科、系、所之班組暫停實體課程10天，得實施全校停課，教職員工生應進行「自我健康監測」。

四、學校或校（區）暫停實體課程期間，得縮減上課週數，採1學分18小時彈性修課，以線上課程或週間補課等方式辦理。

▲▼教育部放寬全校停課標準，學校有三分之一以上班級或全校達十班以上班級暫停實體課程10天，才要全校停課。（圖／教育部提供）

▲▼教育部放寬全校停課標準，學校有三分之一以上班級或全校達十班以上班級暫停實體課程10天，才要全校停課。（圖／教育部提供）

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關鍵字：

確診教育部校園停課居家隔離停課標準

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