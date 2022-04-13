不斷更新／南投開第二槍不跟進　全國13縣市停課標準一次看

▲中央放寬校園停課標準。（圖／資料照）

記者黃資真／綜合報導

日前中央公布最新停課標準，全校1/3以上班級確診，或全校10班以上班級暫停實體課程10天，引發外界反彈聲浪，縣市首長紛紛表態不跟進，《ETtoday新聞雲》整理各縣市停課標準。

新北市：跟進

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市長侯友宜表示，尊重中央的一致性標準，但是地方一定會做好應變，國小、國中、高中在整個評估的風險上，會做好應變的彈性處理，之後將以「新暫停實體課程標準」作為暫停實體課程標準。

新停課標準「新北彈性應變」 侯友宜：校長當指揮官

台北市：跟進

副市長黃珊珊說，今早會議是決定「先尊重中央判斷」，但還是要先看北市疫情，因為今天又有新增學校停課，若照原本的標準，「大概沒幾天就全市都停課。」

跟進中央指引？黃珊珊：先尊重 若照原標準「沒幾天就全北市停課」

基隆市：跟進

市長林右昌表示，中央的停課標準是指引也是原則，縣市首長身為各地指揮官，還是能依當地狀況調整防疫措施，無衝突問題。

中央停課標準「是指引」 林右昌說沒衝突：縣市可依狀況調整

桃園市：跟進但隨疫調結果調整

鄭文燦今（13）日表示，為提升校園防疫安全，市府決定針對高中、國中與國小進行校園的類普篩，目前統計約有28萬8千人左右，至於學校停課標準，教育部與中央流行疫情指揮中心制定新的停課標準，大原則是要沒有風險，才能縮短停課的時間，如果有風險那還是要停課，這部分要根據疫調。彰化「加嚴版」

新竹縣：跟進

新竹市：跟進

苗栗縣：跟進

台中市：跟進，但放寬程度待討論

依循中央規定，但放寬程度還要討論，尋求市民共識決定

停課標準修正家長狂轟 盧秀燕：跟著中央放寬...細節再討論

彰化縣：「加強版」跟進

彰化縣長王惠美表示，會以「加嚴版」跟進中央。

南投縣：不跟進

南投縣府今(13日)上午原宣布跟進中央停課標準，但稍早逆轉，改口「國小及幼兒園」不跟進中央。

全台停課標準之亂！南投縣府逆轉 小學、幼兒園「不跟進中央」

雲林縣：不跟進

縣長張麗善表示，考量12歲以下國小及幼兒園學生未施打疫苗，承受風險太大，雲林縣將維持現行的停課標準，不跟進中央，但針對12歲以上學生，雲林縣將遵照教育部最新公告。

快訊／雲林縣開第一槍！宣布不跟進中央「新停課標準」：風險太大



嘉義縣：跟進

依照中央停課標準辦理，但是會根據疫調狀況及後續評估風險，並視該校的規模大小與匡列數作調整，

台南市：跟進，但有自訂版

教育局長鄭新輝表示，現行台南市校園停課標準依照中央規定。為因應教育部新公布的暫停實體課程實施標準，教育局在與衛生局討論後，提出南市新版的暫停實體課程標準並自即日起適用，目前停課中的學校也會一體適用。

中央放寬停課標準！台南市列5點提「台南新版」：即日起適用

高雄市：跟進

高雄市長陳其邁表示，高雄會與中央標準一致，但會根據實際疫調情形、流行病學調查結果，依據風險做最大考量。

高雄跟進中央「新停課標準」 陳其邁：依疫調風險做最大考量

屏東縣：尚未表態

宜蘭縣：尚未表態

花蓮縣：尚未表態

台東縣：尚未表態

澎湖縣：尚未表態

金門縣：尚未表態

馬祖縣：尚未表態