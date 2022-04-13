一口氣飆744例！輕症將在家隔離　專家示警：家中必備「這2物品」

▲輕症在家隔離即將上路，將由新北市率先試辦，圖為亞東醫院向新北市市長侯友宜示範居家照護流程。（圖／趙世勳攝）

圖文／CTWANT

隨著本土疫情持續大爆發，幾乎天天創下確診新高紀錄，今（13）日更一口氣新增744例本土個案，超越2021年5月22日三級警戒單日721例，寫下歷史新高。指揮官陳時中坦言，目前台灣約每10萬人有1.1人確診，疫情曲線仍趨近水平，依據南韓、紐西蘭、香港的經驗看來，大約1~2個月後確診人數才會達到巔峰，預估台灣將在5、6月時迎來疫情高點，在此之前不要期望疫情趨緩，換言之，大規模確診潮將持續襲來。

依據疫情指揮中心資料，今年1月1日至4月10日國內累計本土病例共3976例，其中高達99.62%為無症狀或輕症患者，中重度以上個案為15例，多集中在高齡族群，其中有2人死亡。由於確診人數激增，且幾乎全是輕症患者，指揮中心訂定「COVID-19確診個案居家照護管理指引」，只要確診者是年輕、未懷孕洗腎的無症狀、輕症個案，同住者及居家環境也符合條件，即可在家隔離，目前規劃由新北市試辦，開始日期待指揮中心宣布。

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如何確保輕症患者的安危？指揮中心提醒，若出現喘與呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清，皮膚、嘴唇或指甲床發青等缺氧4大徵兆，就應儘速撥打119、1922或聯繫衛生局。

疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，雖然這波Omicron較少有「快樂缺氧」的狀況，目前集中檢疫所中，尚未有患者因為缺氧需要後送至醫院。但為安全起見，目前全台仍準備將近1.8萬台血氧機供調度，會按年齡、有無慢性病等風險高低調配。羅一鈞也表示，隨著確診數不斷攀升，未來血氧監測仍是居家照護需要注意的指標。

健康人血氧濃度約為95%到100%，低於94%就是血氧偏低；若有心肺疾病、呼吸中止症、慢性阻塞肺病、老菸槍、嚴重貧血者等族群血氧基準值可能會較低，落在90到94%之間，建議測量血氧值不要只憑一次的測量結果判斷，而是要定時測量，持續觀察數值變化，若比平時測得的血氧值下降5%以上、或血氧低於90%者，建議就醫檢查。

市面上的血氧機從近千元到上萬元皆有，食藥署提醒，血氧機屬於第二等級醫療器材，必須由取得販售許可的醫療器材商和藥局才可販售，因此消費者購買時務必謹慎，切勿向來路不明的網路商家購買，選購前要確認包裝上登載的醫材許可證字號，才能確保買到合法的醫療器材。

▲輕症患者可定期以血氧機監測血氧濃度，一旦發現比平時測得的血氧值下降5%以上、或血氧低於90%者，建議就醫檢查。（圖／123RF）

中國醫藥大學新竹附設醫院感染科主任張凱音認為，除了血氧機之外，民眾也需要多準備家用快篩試劑。「從流行病學的觀點來看，我們必須承認，現在就是要習慣與新冠病毒一起生活，所以更要及時監控自己的健康狀態。」

張凱音說，目前台灣已有2種新冠口服藥、1款新冠針劑藥物，及時使用就能大幅降低重症率與死亡率，「關鍵就在於發病的5天內！」如果一察覺身體狀況有異，就立即使用快篩試劑，就能盡早把握治療的黃金期，尤其是免疫功能不佳、心血管疾病、BMI大於25者，更要格外小心。

胸腔暨重症科醫師黃軒也表示，根據南韓國立中央醫療院調查發現，感染Omicron的患者中，最常出現的症狀有喉嚨痛、流鼻涕、頭痛、打噴嚏及疲倦等，若有上述症狀持續3天就要提高警覺，建議使用快篩試劑篩檢。另外，黃軒也以國外為例，就算沒有症狀，若與確診者有重疊足跡、和確診個案曾在同一個空間、所處社區是高風險地區，也都可以自行快篩。

指揮中心也考慮把新冠病毒快篩試劑列為徵用物資，陳時中表示將與製造商、進口商討論盤整資源，計算大規模使用的需要量，再決定是否徵用，以及徵用的方式，目前家用快篩試劑藥價約300元至350元左右，若徵用的話屆時售價一定會降低，可能降至200元以下，情況可能類似先前徵用口罩的情況。

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