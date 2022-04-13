　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

深夜車禍玻璃碎滿地　東港警推車掃地迅速恢復交通順暢

▲東港警分局東濱派出所何忠洲、吳享諾警員迅速排除車禍、清除路面，贏得民眾讚賞 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警分局東濱派出所何忠洲、吳享諾警員迅速排除車禍、清除路面，贏得民眾讚賞 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓機車騎士和許姓男子駕駛自小客車深夜發生車禍，陳男受傷倒地，許男車頭嚴重受損，動彈不得，東港警方執行巡邏勤務獲報立即趕往處理，採取3步驟讓案發現場迅速恢復原狀，避免二次意外，讓往來用路人及附近住戶紛紛按讚。

▲東港警分局東濱派出所何忠洲、吳享諾警員迅速排除車禍、清除路面，贏得民眾讚賞 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警分局東濱派出所何忠洲、吳享諾警員迅速排除車禍、清除路面，贏得民眾讚賞 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

警方說，何忠洲、吳享諾2員獲報立即趕往現場，發現重機車陳姓男騎士(19歲)仰躺路中受傷，經查看身體多處擦傷，立即聯絡119救護人員到場救護送醫。

另自小客駕駛許男(71歲)因劇烈的撞擊，造成車頭嚴重毀損無法動彈，橫放在快車道上，許民當下不知所措，因時值深夜視線不佳，無法立即聯絡到拖吊車，員警擔憂這些碎片可能會造成其他車輛爆胎風險，導致二次傷害，當機立斷決定合力推車，將該車推移至路邊安全處所，並向附近住戶借掃地用具，分工合作，快速清掃路面碎片，讓馬路快速恢復交通順暢，還給用路人安全乾淨的道路，讓許男直說不好意思麻煩警察了，民眾經過時發現警方在清掃路面維護民眾行車安全，皆豎起大拇指感謝警方幫忙與協助。

東港警分局呼籲，發生事故不要慌張，先放好警示標示物，避免後車追撞，盡快聯繫相關單位或道路救援，以最有效率的方式善後，保障自己的安全，亦能避免不必要的二度傷害，民眾如發現道路有障礙物或有其他狀況導致交通不順暢時，可以立即撥打110，警方將視狀況前往處置並聯繫相關單位協助處理。

►住「萬里白宮行館」爽玩，一家四口才3999元！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
停課新標準今上路！　8大QA一次看
女大生分手前想刪壞壞照　偷看砲友手機「驚見7女」
PLG「口罩長髮妹」神到了！　被拍10分鐘超清晰
陳時中參選時間點曝！　她揭「衛福部長、指揮官」人選
快訊／國軍教召首例染疫！　接觸者篩檢結果出爐
高雄明天大停水　名單曝光！5行政區逾20萬戶受影響
區間測速出包？　重機男「25秒騎1.2km」噴1萬2
快訊／國1「2車追撞」　紫爆回堵5公里
影／鈴木誠也2戰3轟登全壘打王　美球迷狂讚「日本鱒魚」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

深夜車禍玻璃碎滿地　東港警推車掃地迅速恢復交通順暢

快訊／高雄某國中1學生確診「有外地旅遊史」　197師生緊急採檢

彰化二基醫院傳醫護確診　今明門診暫停「千人PCR採檢」

快訊／雲林縣開第一槍！宣布不跟進中央「新停課標準」：風險太大

台中機車污染AI車牌辨識系統獲「全球智慧50大獎」

阿妹演唱會又爆確診　台中男混打3大疫苗遭「突破性感染」

白狼赴彰檢說明搶轎暴力疑雲　控警執法過當、彰警分局長組織犯罪

心房顫動篩檢成果卓越　扶輪社聯合捐贈嘉義縣10組人工智慧檢測設備

台中新增24處足跡曝　七期養生會館、高檔義料、好市多自助加油

大甲媽遶境期間食安擴大稽查　嘉縣163家742件產品全符合規定

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

妹子買飯被跟蹤...男友追下樓　陌生男狂跳針：我找朋友啊！

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

狗狗沒牽繩！一停車秒暴衝　闖路中遭撞死...騎士留陰影

林志穎辣妻跳舞拍片遭酸「不上班？」　陳若儀犀利反擊被讚爆

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！　上傳前早知情：以為別人看不出來

情侶「要不要挑戰」超刺激　拒紅包5千！女友爆笑秒後悔

深夜車禍玻璃碎滿地　東港警推車掃地迅速恢復交通順暢

快訊／高雄某國中1學生確診「有外地旅遊史」　197師生緊急採檢

彰化二基醫院傳醫護確診　今明門診暫停「千人PCR採檢」

快訊／雲林縣開第一槍！宣布不跟進中央「新停課標準」：風險太大

台中機車污染AI車牌辨識系統獲「全球智慧50大獎」

阿妹演唱會又爆確診　台中男混打3大疫苗遭「突破性感染」

白狼赴彰檢說明搶轎暴力疑雲　控警執法過當、彰警分局長組織犯罪

心房顫動篩檢成果卓越　扶輪社聯合捐贈嘉義縣10組人工智慧檢測設備

台中新增24處足跡曝　七期養生會館、高檔義料、好市多自助加油

大甲媽遶境期間食安擴大稽查　嘉縣163家742件產品全符合規定

停課標準鬆綁引反彈　陳時中：有相關意見反應教育部

熊熊前男友「摟妹被抓到」還想動手！男星綠茶超Man護駕

警方被打臉！「翻桌少年仔」未聲押　無保請回現身連千毅直播

美3月消費物價比去年狂漲8.5%　舊金山市民深陷「付不起的危機」

吳釗燮午宴瑞典國會團　盼台瑞共同捍衛民主制度

戴口罩「被指指點點」看整路！店員看不下去急提醒…國光女神糗炸

「可怕的開始！」停課標準今放寬　家長嗆爆：被國家遺棄了

深夜車禍玻璃碎滿地　東港警推車掃地迅速恢復交通順暢

71kg美妝YTR遭「男藝人當眾羞辱胖」！1句話超傻眼　他怒罵：干你屁事

傳邱泰源接衛福部長、7月提名選北市　陳時中一句話回應

現場畫面曝光！狠男為了2000持剪刀殺人　女子左頸動脈中刀噴血亡

地方熱門新聞

即／雲林縣開第一槍　不跟進中央新停課標準

即／高雄某國中1學生確診　有外地旅遊史

台中新增24處足跡　七期金礦928、高檔義料

阿妹演唱會又+1　台中男遭突破感染

彰化二基醫院傳醫護確診　千人PCR採檢

苗栗+1確診　頭份及竹南3足跡曝

只憑一張內褲照　15萬臉友立馬神出鹿港闆娘

白狼赴彰檢說明搶轎暴力疑雲

台中機車污染AI車牌辨識系統獲「全球智慧50大獎」

台南公布新版暫停實體課程標準

桃園青埔里鄰重新劃分　影響孩童受教權

台南法拍會入帳2984萬元

婦人深夜離家想不開　桃警及時尋獲安撫

台東縣111學年度國中小正式教師甄選7月6日筆試

更多熱門

相關新聞

北市公館砂石車撞機車　騎士卡車頭受困

北市公館砂石車撞機車　騎士卡車頭受困

台北市中正區13日凌晨3時許，羅斯福路四段、新生南路三段路口發生一起車禍事故，一輛砂石車在通過路口時，與一輛從羅斯福路三段316巷衝出的機車相撞，年約20歲的騎士一度卡在砂石車車底，所幸救出後意識清楚，送醫救治後暫無大礙，確切事故原因有待後續調查釐清。

七級陣風害他騎偏「險被大學長輾爆」　崩潰求解

七級陣風害他騎偏「險被大學長輾爆」　崩潰求解

羅智強1舉稱要體會通勤辛苦　他譏：中壢人不會這樣

羅智強1舉稱要體會通勤辛苦　他譏：中壢人不會這樣

台中男蛇行逃逸撞警車　再自撞大貨車　

台中男蛇行逃逸撞警車　再自撞大貨車　

妻抱屍痛哭3小時　男下葬後「復活」回家

妻抱屍痛哭3小時　男下葬後「復活」回家

關鍵字：

東港警察車禍交通

讀者迴響

熱門新聞

她才是台灣最強女優！娃娃悲慘身世曝

徐乃麟寵妻「搭機通勤加拿大9年」！　30年不換包理由閃瞎

徵煮飯阿姨「時薪400」一天2小時！網見工作內容罵翻

馬勒卡開眼了！深夜變天雷雨區曝光　明狂降8℃

死守馬力波48天　烏海陸兵投降了

停課標準大鬆綁　家長見潘文忠臉書「15字」狂酸

電擊GG救早洩　40秒快槍俠持久7倍嗨翻

大甲媽遶境負聲量創新高　藍綠大咖缺席避談

重機遇鬼切逼車！煙燻妝妹：我有打燈啊

澎恰恰半夜反擊！

貸款戶注意！　央行總裁明示「貨幣政策將朝向緊縮」

連千毅找到夜市翻桌仔　罰站道歉

直擊金孫男友夜進「Lulu 6千萬豪宅新家」　

高中被叫醜八怪　爆乳美女12年後逆襲上表特板

疫情警戒標準陳時中曝9字　藍委愣住

更多

最夯影音

更多
濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！
劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

劉品言重回華燈「群架現場」　條通店家道謝：生意變好了！

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

延政勳4招追到韓佳人(?)　「兩人媽媽助攻」大家學起來

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

楊曉帆「走光片瘋傳」認了！ 上傳前早知情：以為別人看不出來

妹子買飯被跟蹤...男友追下樓　陌生男狂跳針：我找朋友啊！

妹子買飯被跟蹤...男友追下樓　陌生男狂跳針：我找朋友啊！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面