深夜車禍玻璃碎滿地　東港警推車掃地迅速恢復交通順暢

▲東港警分局東濱派出所何忠洲、吳享諾警員迅速排除車禍、清除路面，贏得民眾讚賞 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓機車騎士和許姓男子駕駛自小客車深夜發生車禍，陳男受傷倒地，許男車頭嚴重受損，動彈不得，東港警方執行巡邏勤務獲報立即趕往處理，採取3步驟讓案發現場迅速恢復原狀，避免二次意外，讓往來用路人及附近住戶紛紛按讚。

警方說，何忠洲、吳享諾2員獲報立即趕往現場，發現重機車陳姓男騎士(19歲)仰躺路中受傷，經查看身體多處擦傷，立即聯絡119救護人員到場救護送醫。

另自小客駕駛許男(71歲)因劇烈的撞擊，造成車頭嚴重毀損無法動彈，橫放在快車道上，許民當下不知所措，因時值深夜視線不佳，無法立即聯絡到拖吊車，員警擔憂這些碎片可能會造成其他車輛爆胎風險，導致二次傷害，當機立斷決定合力推車，將該車推移至路邊安全處所，並向附近住戶借掃地用具，分工合作，快速清掃路面碎片，讓馬路快速恢復交通順暢，還給用路人安全乾淨的道路，讓許男直說不好意思麻煩警察了，民眾經過時發現警方在清掃路面維護民眾行車安全，皆豎起大拇指感謝警方幫忙與協助。



東港警分局呼籲，發生事故不要慌張，先放好警示標示物，避免後車追撞，盡快聯繫相關單位或道路救援，以最有效率的方式善後，保障自己的安全，亦能避免不必要的二度傷害，民眾如發現道路有障礙物或有其他狀況導致交通不順暢時，可以立即撥打110，警方將視狀況前往處置並聯繫相關單位協助處理。