媽媽機車支架被撞斷收道歉紙條　女兒1句話結局暖爆8千人

記者黃翊婷／綜合報導

台中一名媽媽在臉書PO文表示，日前發現機車支架被撞斷，對方留下一張道歉紙條，原本打算作罷，但女兒覺得還是打通電話比較好，畢竟對方可能還在等待回覆，最後決定傳簡訊告知，讓事件圓滿落幕。文章公開之後，吸引超過8000名網友按讚，並紛紛留言大讚母女倆很暖心。

▲原PO發現機車支架被撞斷，結局超暖心。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，11日早上準備帶孩子去上學時，看到機車夾著一張紙條，上面寫著「抱歉！昨天把支架撞斷！這是我的電話0972XXXXXX」，原本想說算了，畢竟對方已經誠實認錯，她也不打算有其他動作。

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不過，原PO的女兒見狀卻提醒，還是打通電話告知比較好，因為對方可能也在等待回覆。原PO想了想覺得有道理，於是傳了一封簡訊告知，「您好！我是被您撞斷支架機車的主人，您很誠實，所以我這邊也不追究囉！謝謝您的告知，就這樣」，很快就收到對方回覆，「真的很抱歉！好的，謝謝您」，這件事情也就此圓滿落幕。

文章公開之後，超過8000名網友留言稱讚母女倆很暖心，「暖心也是美德」、「一個有擔當，一個有肚量」、「正能量給讚」、「非常好的身教，值得學習」、「女兒也是體貼懂事的孩子，看來父母的品德教育很優秀」、「雙方都很棒，女兒細心體貼也很棒」。