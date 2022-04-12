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大陸 大陸焦點 特派現場

系統預測「上海將逾30萬人染疫」！　控制疫情時間點曝

▲▼上海封城。（圖／路透社）

▲上海本輪疫情嚴峻。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

上海疫情嚴峻，今（12）日宣布新增994例本地確診個案，以及22348例本地無症狀感染者。據《健康時報》12日報導，根據蘭州大學建立的「新冠肺炎疫情全球預測系統」發布的最新推測，上海本輪疫情預計將於5月3日左右得到控制，將有超過30萬人染疫。

蘭州大學新冠疫情預測團隊表示，基於目前大陸疫情形勢，系統預測顯示，上海本輪疫情預計累計感染約301740人（最低221000人，最高381000人）。此外，上海本輪疫情感染人數將在4月21日、4月25日和4月29日分別降至1000例、100例和10例以下。

團隊又表示，根據各次Omicron疫情平均參數，模擬大陸無管控解封後第一波疫情發展規模，若大陸放開防疫政策，一個月內或將面臨約1024萬人感染，4.4萬人死亡。團隊指出，大陸目前的防疫政策避免了國內上千萬人感染。

「新冠肺炎疫情全球預測系統」是由蘭州大學西部生態安全協同創新中心主任黃建平教授組織帶領中心團隊完成，於2020年5月正式對外發布，是世界上第一個全球疫情預測系統。

據悉，該系統將氣候預測中的統計方法與流行病學模型相結合，可對全球有疫情的190多個國家和地區進行逐日、逐月和季節性預測。

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