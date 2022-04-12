竹市確診+8！2公司群聚3家庭群聚　市府緊急匡列78人採檢　

▲新竹市政府公布12日8確診足跡疫調。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

中央流行疫情指揮中心12日公布竹市新增8例，包含2例為受匡列者採檢或居隔對象（案28629、案28631）、1例為關東國小延伸家庭感染（案28632）、2例為昨日公布之公司群聚案相關（案28807、案28809）；其餘3案為自行採檢或就醫確診（案28501、案28630、案28808）。8案共匡列78人進行PCR採檢及居家隔離。

竹市府指出，案28629為40多歲男性，為案27517（4月10日之個案，保母）同住家人，受匡列居家隔離，11日出現發燒症狀，經PCR採檢確診，因為居隔期間，無新增匡列者。案28631為未滿5歲男童，為案28164（4月11日之個案）之子，經匡列採檢確診。

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另外，案28632為40多歲男性，為案24015（4月2日之個案，關東國小學生）居家隔離接觸者，又因小兒子案24869（4月5日之個案）確診，陪同到醫院住院，出現鼻塞、頭痛症狀，經採檢陽性確診。

案28807為30多歲女性，為案28163（4月11日之公司群聚個案）家庭接觸者，經匡列採檢確診，為居家隔離期間，無須匡列。案28809為40多歲女性，與案27850、案27969、案27970及案28163 （4人為4月11日之公司群聚案） 任職同公司，10日快篩陽性後，通報醫院採檢確診。

衛生局表示，案28501為30多歲女性，11日快篩陽性，經複驗採檢陽性確診。案28630為50多歲女性，9日出現身體不適在家休息，11日自行至診所就醫，快篩呈陽性，複驗採檢後確診。案28808為10多歲女性，於外縣市就學，6日出現咳嗽現象未就醫，11日因身體不適由家人載返新竹住處，快篩呈陽性，經PCR採檢確診。今日確診8例，縣府也已匡列同住家人、職場同事、接觸者共78人。

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