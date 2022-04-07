A走市府配發口罩轉賣照服員　三總行政員無本生意遭起訴

▲三軍總醫院行政員涉嫌私吞市府發放的口罩，轉賣給照服員牟利，今遭地檢署起訴。（圖／翻攝Google地圖）

記者蔡怡萍／台北報導

去年新冠疫情爆發之際，台北市政府衛生局配合中央進行防疫工作，「無償」發放醫用口罩給三軍總醫院，三總醫勤室醫務行政員黃姓女子卻涉嫌勾結承包照服員的楊姓業者，侵占要發放給醫護人員的口罩，再定價轉售給照服員牟利，台北地檢署今天依貪汙等罪起訴黃女、楊姓業者等6人。

新冠疫情爆發後，台北市衛生局依防疫物資及資源建置實施辦法，定期無償發放一般醫用與外科口罩給三軍總醫院，由三總安排提供給院內醫護、照服員、護佐等工作人員使用。

但檢調調查，三總醫勤室負責發放口罩的行政員黃姓女子，涉嫌勾結承包護理護佐員、照服員的楊姓業者，從2020年3月到12月間，由楊姓業者以公司名義領取5萬多片醫療口罩，再勾結三總裡的領班等人，以1片5元的價格賣給公司旗下照服員，大做無本生意。

另外，檢警也查出楊姓業者為減少營運成本，未依規定為聘僱的護佐投保勞保、或中斷未續保，也指示員工用影印等方式變照報表，顯示護佐在契約期間均有合法投保的不實內容，並按月提交給三總請款，總計在2017年到2019年間，總共偽造了600多筆，違約派遣護佐當班達7000多次，不法獲利350萬餘元。

台北地檢署去年4月間，指揮廉政署搜索採證並約談黃女、楊姓業者等多人，訊後認定黃女等人私吞勾結，涉犯貪汙治罪條例侵占公有財物等罪，諭令黃女30萬元交保、楊女100萬元交保。