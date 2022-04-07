　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

A走市府配發口罩轉賣照服員　三總行政員無本生意遭起訴

▲▼三軍總醫院外觀。（圖／翻攝Google地圖）

▲三軍總醫院行政員涉嫌私吞市府發放的口罩，轉賣給照服員牟利，今遭地檢署起訴。（圖／翻攝Google地圖）

記者蔡怡萍／台北報導

去年新冠疫情爆發之際，台北市政府衛生局配合中央進行防疫工作，「無償」發放醫用口罩給三軍總醫院，三總醫勤室醫務行政員黃姓女子卻涉嫌勾結承包照服員的楊姓業者，侵占要發放給醫護人員的口罩，再定價轉售給照服員牟利，台北地檢署今天依貪汙等罪起訴黃女、楊姓業者等6人。

新冠疫情爆發後，台北市衛生局依防疫物資及資源建置實施辦法，定期無償發放一般醫用與外科口罩給三軍總醫院，由三總安排提供給院內醫護、照服員、護佐等工作人員使用。

但檢調調查，三總醫勤室負責發放口罩的行政員黃姓女子，涉嫌勾結承包護理護佐員、照服員的楊姓業者，從2020年3月到12月間，由楊姓業者以公司名義領取5萬多片醫療口罩，再勾結三總裡的領班等人，以1片5元的價格賣給公司旗下照服員，大做無本生意。

另外，檢警也查出楊姓業者為減少營運成本，未依規定為聘僱的護佐投保勞保、或中斷未續保，也指示員工用影印等方式變照報表，顯示護佐在契約期間均有合法投保的不實內容，並按月提交給三總請款，總計在2017年到2019年間，總共偽造了600多筆，違約派遣護佐當班達7000多次，不法獲利350萬餘元。

台北地檢署去年4月間，指揮廉政署搜索採證並約談黃女、楊姓業者等多人，訊後認定黃女等人私吞勾結，涉犯貪汙治罪條例侵占公有財物等罪，諭令黃女30萬元交保、楊女100萬元交保。

►好好聞啊！韓國熱門擴香非買不可

ET快訊
單日1500人確診啟動「在家隔離」　陳時中曝算法
涼麵闆娘「全裸激戰遭偷拍」！　關店搬走了
最強疫苗！　徐乃麟曝「兒確診3症狀」靠感冒藥1周痊癒
快訊／確診到處表演？　薩克斯風女樂手發聲了
快訊／台61線車禍！　車流回堵2公里
快訊／《忍者哈特利》藤子不二雄Ａ離世！　享壽88歲
LIVE／本土380例！今炸破500例創新高峰　陳時中點頭默
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

系主任遭16教師連署罷免　學生網問評價挨告「校方證實是真的」

桃園溝渠變恐怖橘紅色！　酵素製造廠納米亞幹的...最高罰300萬

三總包商A公發口罩自用轉賣　公務員趁機私吞2萬…6官商起訴

幫出頭慘了！友人車禍糾紛爆口角　少年持西瓜刀砍物流車司機

校慶鼓聲太吵...住戶投訴嗆要「帶菜刀」　二審逆轉判無罪主因曝

女領隊阿波蘭山墜70米深谷！第二批搜救人力搭直升機入山

快訊／台61線南下176K大貨車撞護欄！2人受傷車流回堵2公里

夾玩偶有心跳！夫妻檔賣陸製血氧機撈200萬下場曝...1業務身亡

A走市府配發口罩轉賣照服員　三總行政員無本生意遭起訴

女大生負氣離家...彰濱海域落水　警消搜尋1天1夜只找到機車

打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

連假物流司機紙箱「整疊拋」　貨物扔進車倒成堆引正反論戰

VIVIZ重現GFRIEND《時間流逝》逼哭泫雅　隊長所願100%命中選曲：你們的身後有我

安孝燮床戲「搬運金世正3次」XD　狂吻後脫襯衫床咚...大結局太甜！

許維恩凍卵完痛爆吼：把我丟在家！　王家梁投降「現在洗車都有陰影」

聽到關鍵字「走」變小白兔　激動法鬥助跑飛越超矮門檻

系主任遭16教師連署罷免　學生網問評價挨告「校方證實是真的」

桃園溝渠變恐怖橘紅色！　酵素製造廠納米亞幹的...最高罰300萬

三總包商A公發口罩自用轉賣　公務員趁機私吞2萬…6官商起訴

幫出頭慘了！友人車禍糾紛爆口角　少年持西瓜刀砍物流車司機

校慶鼓聲太吵...住戶投訴嗆要「帶菜刀」　二審逆轉判無罪主因曝

女領隊阿波蘭山墜70米深谷！第二批搜救人力搭直升機入山

快訊／台61線南下176K大貨車撞護欄！2人受傷車流回堵2公里

夾玩偶有心跳！夫妻檔賣陸製血氧機撈200萬下場曝...1業務身亡

A走市府配發口罩轉賣照服員　三總行政員無本生意遭起訴

女大生負氣離家...彰濱海域落水　警消搜尋1天1夜只找到機車

防疫金句 PTT

血腥槍殺畫面曝！烏軍反綁俄戰俘　開3槍看他痛苦斷氣鮮血流滿地

快訊／台南又1校停課！安順國小緊急通知「下午清消」　累計已6校

脫口暴雷《全明星3》最終比賽結果！　徐乃麟說溜嘴：輸贏很正常

竹縣+7！關西營區5陰轉陽　同居情侶「感染源不明」疫調中

公寓爬樓梯！外送哥見「1貼心設計」驚呆了　同行糗曝：還下樓重爬

刮刮樂總獎金逾9.2億！台彩推2新品　獎項超過237萬個　

霸道總裁很老哏？劇迷揭「2原因」姨母笑　難怪《社內相親》紅翻天

超商開賣「雞排蛋炒飯」了！咬下香辣帶勁、粒粒分明　24小時爽吃

系主任遭16教師連署罷免　學生網問評價挨告「校方證實是真的」

南投浮屍送殯儀館「腳突然抖動10多下」　員工嚇傻狂打119

社會熱門新聞

東港「球棒猴」砸車真相！疑女友劈腿怒攔小王

竹科男崩潰！人妻同事逼「上班前先交作業」帶回家榨乾

涼麵老闆娘遭「門縫錄激戰」！偷拍男帶2律師做筆錄

南投9歲童墜7樓亡　母聽巨響查看崩潰

警察上酒店　鄉民譏：拿生命喝酒拼升官

快訊／台61爆嚴重車禍！曳引車頭卡「T霸看板」變形翻車

自行車騎士遭逼車　高檔單車下秒成廢鐵

台北市公寓暗藏葬儀社　「天天招魂」小孩看到都會怕

賣假包判刑2年半　丁小芹假釋獲准最快下週出獄

狂PO前女友高中裸照　渣男1原因罕見遭重判

闆娘跟男伴激戰被偷拍　警方出面了

網路爆料偵查小隊長喝花酒將記過2次改調制服警

信義區深夜大火　屋子遭火勢吞噬

女大生疑與家人爭吵　在彰濱海域落水失蹤

更多熱門

相關新聞

看媽拿鑰匙！黑眼圈壯警衛守門口

看媽拿鑰匙！黑眼圈壯警衛守門口

去哪不用先跟我報備一聲嗎？飼主林碧蓉這天早上準備出門到便利商店買杯咖啡，沒想到才剛戴好口罩、穿上外套，拿著鑰匙要走到門口穿鞋時，就看見門竟然前有個「黑眼圈壯警衛」直挺挺地蹲在那邊全程死守，仔細一看，對方甚至還露出一臉像是要質問她行蹤的表情，讓原PO看了都忍不住嘴角失守。

萬泰攜手議員鄭宇恩捐1萬1千片口罩

萬泰攜手議員鄭宇恩捐1萬1千片口罩

即／花蓮+1！慈濟護理師與同事吃飯染疫

即／花蓮+1！慈濟護理師與同事吃飯染疫

台灣祭湧3萬遊客　墾丁大街人潮擠爆畫面曝

台灣祭湧3萬遊客　墾丁大街人潮擠爆畫面曝

住戶不戴口罩　社區主委阻擋遭罰2000

住戶不戴口罩　社區主委阻擋遭罰2000

關鍵字：

口罩發放轉賣私吞侵占牟利三總醫護

讀者迴響

熱門新聞

東港「球棒猴」攔車砸窗！慘遭猛撞反擊　影片曝光網狂讚

廖老大8.72秒擊敗他！　杰尼龜「不演了」凌晨發片

東港「球棒猴」砸車真相！疑女友劈腿怒攔小王

竹科男崩潰！人妻同事逼「上班前先交作業」帶回家榨乾

快訊／傳今天病例500+、本土達380　陳時中證實

涼麵老闆娘遭「門縫錄激戰」！偷拍男帶2律師做筆錄

南投9歲童墜7樓亡　母聽巨響查看崩潰

自爆交往韓團成員「被酸長得醜」　小S節目班底親回應！

Land Rover違停　消防車直接撞開

已婚男確診足跡曝！5天內到女同事家8次

基隆讀大學回屏東確診！足跡「都在家」幫QQ

周曉涵跟緋聞男友「床上雙人運動」！　發聲認PO影片

身分證中2碼免費卜卜蜆鍋吃到飽

警察上酒店　鄉民譏：拿生命喝酒拼升官

墾丁租機車出遊！他騎10公里見胎紋全消失

更多

最夯影音

更多
打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！

打龜號飆8.72秒打爆杰尼龜 廖老大霸氣嗆：台灣有快車！
萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

安孝燮爆已死會！「穩交5年女友」　疑跟《柔美》賽理「年糕湯傳情」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面