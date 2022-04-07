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社會 社會焦點 保障人權

搶貓大戰！她認養2幼貓「託友人照顧」　3年後返台要不回怒告

流浪貓。（圖／取自CC0圖庫／Pixabay）

▲新北市淡水區林女與陳女受託赴日本留學陳姓飼主，幫忙照顧2隻貓，豈料竟占為己有。（示意圖／取自CC0圖庫／Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

搶貓大戰！新北市淡水區陳姓女飼主，因赴日本求學，故請林姓、陳姓女友人顧「糖糖」、「KIKI」2隻幼貓，3年後陳姓飼主歸國，想取回愛貓，林女卻表示「要將貓留下」並表示會將已經支付的相關費用返還，陳姓飼主不能接受愛貓被搶走，因此提告。士林地檢署偵結，依侵占罪將林女與陳女提起公訴。

2016年母貓將所生的5隻幼貓，叼到林女（51歲）、陳女（46歲）合開的淡水區北新路鹽酥雞攤，2人並將母貓收留取名為「黑黑」，5隻幼貓救援送醫治療。

同年6月林女在臉書以標題「誠徵貓奴」PO文表示，母貓「黑黑」所生的5隻幼貓，其中「KIKI」要找家，「糖糖」已由好朋友認養，同年7月則由共同朋友陳姓女友人認養了「糖糖」、「KIKI」2隻幼貓，並透過公證取得所有權。

但陳姓女飼主領養後，因為沒有適合的飼養環境加上將到日本求學，並委由林女、陳女幫忙飼養貓咪，且約定歸國後會將貓咪帶回飼養，並定期支付飼養相關費用，陸續匯款3萬8000元。

2019年6月16日，陳姓女飼主學成歸國後，想取回2隻貓咪，但林、陳卻表示要將貓咪留下，並表示可以將已支付的費用全退還，陳姓女飼主認為2隻貓咪遭侵占，憤而提告。

偵查時，陳女、林女坦承「糖糖」、「KIKI」是陳姓女飼主所口頭認養，並不否認她才是擁有2隻貓所有權事實，但她們認為陳姓女飼主並不適合認養，因此拒絕將2隻貓咪交還。

陳姓女飼主則表示，3年前委由林女照顧貓咪也支付相關費用，且約定返國後就會將愛貓接回，但沒想到傳訊表示要取回貓咪，竟換陳女表示「不想多說，請妳提供帳戶將返還飼養幼貓相關費用」。

檢察官根據高姓公證人聲明書、公證書各1份、雙方對話紀錄、陳姓女飼主轉帳紀錄等，認林女、陳女涉犯侵占罪，依法提起公訴。

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