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高鐵評估漲價！台北-高雄單程多140元　基本費率4年來首調高

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,交通,口罩,大眾運輸。（圖／記者李毓康攝）

▲交通部公告新核定的高鐵基本費率，高鐵整體評估後，將報董事會決定是否調漲票價。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

交通部日前公告新核定的高鐵基本費率，從每人每公里新台幣4.134元調為4.313元。至於票價是否會調漲，台灣高鐵公司將整體評估後報董事會決定。

高鐵2015年財改後，每年由交通部依「台灣地區消費者物價總指數（GICP）」變動情形，公告政府核定高鐵基本費率，達3%時將調整，再由台灣高鐵公司檢討並自訂費率。

107年至110年高鐵基本費率都未調整，維持106年時每人每公里4.134元，今年是4年來首度調高。

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交通部1日公告，依消費者物價總指數計算，110年台灣地區消費者物價總指數的年變動率為1.96%，及最近一次調整政府核定的基本費率標準（106年）至本年檢討時的台灣地區消費者物價總指數累績變動率為4.32%，已達3%以上，調整111年「政府核定基本費率標準」為每人每公里4.313元。

另高鐵票價的參考因素還包括：前一年度「法定優待票」（C1）與「離峰、通勤及特定旅運需求等差別定價優惠措施」（C2），差異數在1個百分點內不調整，交通部公告111年的C1+C2維持110年的11.2%。

交通部依據新核定的基本費率試算，台北到高雄的票價單程可從目前1490元調高至1630元。

台灣高鐵公司今天回應，票價是否調整，將由經理部門依照合約相關規定，綜合考量內部的營運成本，外部的社會經濟環境情勢、市場競爭及供需情形等，進行整體評估後，報請董事會討論決定。

交通部表示，台灣高鐵董事會對票價的決議，仍須報交通部。

高鐵2007年2月正式營運至今15年，只有在2013年10月調漲過票價，北高為例，單程從1490元調高至1630元，2015年財改，當年12月票價降回2013年調漲前水準。

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