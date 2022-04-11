女鄉代被控脫光光撩夫！今宣布參選鄉長：選民未否定我的付出

▲曾遭控脫光光視訊撩人夫的彰化縣伸港女鄉代陳聿琦，今宣布參選伸港鄉長。（圖／截取自陳聿琦臉書）

記者白珈陽、唐詠絮／彰化報導

彰化縣伸港女鄉代陳聿琦先前傳出遭控脫光光視訊撩人夫，當時她曾在臉書PO文「選舉將近，疑是有心人士刻意操作，會提出上訴」，此後動向備受政界關注。今日陳聿琦宣布要參選鄉長，她表示，她發現選民並未因緋聞就否定她的付出，遂決定深耕伸港。另外，民進黨彰化縣議員賴清美被基層點名參選鄉長，賴清美說，若黨中央相挺，她會慎重考慮。

陳聿琦表示，目前檯面上參選伸港鄉長的人，有縣議員柯振杯的兒子、現任伸港鄉代表柯承翰，以及伸港鄉資深鄉民代表黃素月，再加上縣議員林宗翰服務處執行長黃永欽、台中警官姚富川（曾任伸港分駐所）、縣府秘書曾國貴，包含她及賴清美，將形成戰國7強的局面。

陳聿琦強調，現在要參選伸港鄉長的大多數都是屬於國民黨，但她參選決心很堅定，若國民黨要辦初選或是提名，她將會脫黨參選。她也說，她曾擔任過立委助理，對於爭取中央經費有經驗，且伸港鄉過去都沒出過女鄉長，她盼為家鄉多做點事。

賴清美表示，由於彰化升格案尚未定案，她目前也在考慮中，若黨中央全力相挺，她會慎重考慮參選。

▲賴清美說，若黨中央相挺，她會慎重考慮參選。（圖／截取自賴清美臉書）



