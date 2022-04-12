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快篩試劑太貴挨轟！陳時中保證「會越來越便宜」：至少200元以下

陳時中接受周玉蔻專訪。（圖／截自周玉蔻直播畫面）

▲陳時中接受資深媒體人周玉蔻《新聞放鞭炮》專訪。（圖／截自《新聞放鞭炮》直播）

記者李佳蓉／綜合報導

國內近4日累積1696例本土確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中接受資深媒體人周玉蔻《新聞放鞭炮》專訪時強調，因應Omicron變異株傳播速度快、輕症化比例高，目前防疫戰略自主應變很重要。被問及「快篩試劑買不到」費用貴，他表示，現在不急著搶購，「會越來越便宜，這是我能跟大家保證的」，目標至少是200塊以下。

周玉蔻在節目中提問，自主應變要有配套，自己買不到快篩，藥局全被掃光，該如何補足快篩、SOP是什麼？陳時中回應，「這段時間台灣快篩確實是貴，總統也很關心這問題。」因過去台灣使用得少，相對市場規模較小，就會比較貴，現在準備大量使用，慢慢與PCR混合使用，讓效率能變得更高。

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陳時中說，現在正展開相關的收購計畫，一方面收購、一方面保留市場量能，買到的價格也要更親民，「大家現在不急著搶購，它會越來越便宜，這是我能跟大家保證的。」他進一步提到，目前快篩試劑費用約260～360元都有，「300塊我想是貴了，（未來目標）至少200塊以下。」

陳時中強調，大家不要去搶購，費用一定會往下降，現在有需要的人才買，不需要買起來囤，「將來越來越多、價格越來越便宜。」

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