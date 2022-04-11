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台南成功大學「無預警停電」！學生考試突變黑　校方說明原因

▲台南市成功大學為配合國家防疫政策，因應堅守武漢肺炎疫情防線，31日宣布延後兩週開學，推延至3月2日開學。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市成功大學11日下午突然停電。（圖／記者林悅翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南國立成功大學11日下午4時10分無預警停電，讓不少正在上課的師生陷入黑暗之中，也有學生透過網路上課到一半被迫停課，全校陷入停電危機。對此，校方表示，校區於下午4時30分左右陸續復電。

有網友在PTT以「成大停電」為題發文表示，他11日下午4時10分上課到一半突然停電，「霎時間伸手不見五指，是不是愛不夠了RRRRR」，引起網友討論，「還我宿舍冷氣」、「只有成大停電嗎？」「成大小動物宣布為此負責?」「成大會停電真少見，醫院不是在旁邊」、「寫程式寫到一半停電」、「多少研究室資料還沒存檔？QQ」。

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此外，不少網友也在Dcard發文表示，「線上課到一半直接大停電，所以昨天停電是停假的喔。有沒有人知道停電原因啊」、「昨天的檢修到底是怎樣？在PTT看台南其他地方都沒停，就成大停，怎麼越修越爛」、「用愛發電，成績隨便」、「停電直接不用考，而且題目超難，根本賺爛了吧」、「住外面就沒停電的問題了」。

▲▼台南成功大學無預警停電。（圖／翻攝Dcard）

▲校方表示，停電原因為老鼠觸電導致。（圖／翻攝Dcard）

▲▼台南成功大學無預警停電。（圖／翻攝Dcard）

對此，校方事後發布聲明表示，全校11日下午4時10分停電，「總務處營繕組同仁已前往69kv變電站，並通知高壓維護廠商到場檢視處理中。經查業校區含部份成杏校區電力路異常，系統啟動保護機制造成全校停電，除該異常路持續進行故障排除外，同日下午約16:30分其他校區陸續復電。」

校方表示，此次停電的異常原因經查明為變電站有老鼠進入觸電造成跳電，已緊急搶修，約於同日下午5時45分完成敬業校區含部份成杏校區復電。

▼校方回應如下。（圖／翻攝Dcard）

▲▼台南成功大學無預警停電。（圖／翻攝Dcard）

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