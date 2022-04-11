2男聯手使用外送「代購代付」　他墊付2000找嘸人...開包裹氣炸

▲LALAMOVE外送員遭林男與陳男聯手詐騙2000元代付款。（圖／資料照）

記者黃宥寧／台北報導

北市LALAMOVE羅姓外送員接單「代購代付」後，墊付2000元貨品費給林男，再由陳男佯裝買家向羅員佯稱收貨地點為北投區，但當羅員抵達收貨地點後，發現無人取件，立刻聯繫卻無回應，打開包裹竟是廉價的花瓶，認為自己被騙氣到報警提告。士林地檢署偵結，依詐欺罪起訴陳、林2人。

起訴指出，2020年9月18日晚間陳男以門號透過LALAMOVE平台使用「代購代付」服務，外送服務內容為委託外送員外送貨品給買家，並由外送員先行墊付貨品費用後，再向買家收取款項。

羅姓外送員接單後，先前往士林區社子某超商向同夥林姓男子領取包裹，並交付2000元給林男，並撥打林男提供收貨人手機，此時，陳男假裝買家提供北投區某住宅地址，但當羅員抵達後，發現無人取件，著急打給陳、林，卻發現都沒人接，他心想怪怪的，立刻打開包裹，發現竟是一個花瓶，認為自己遭詐騙，立刻報警處理。

檢方依證述、包裹內容物照片等，認2人涉犯詐欺取財罪，為共同正犯，而林姓男子有搶奪前科，5年內再犯，累犯，建請法院加重其刑，不法取得2000元依宣告沒收。