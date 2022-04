歐洲首例　塞爾維亞採用中國飛彈系統

▲6架中國空軍運20運輸機9日載運最新一代中程地對空防空飛彈系統降落在塞爾維亞民用機場。圖為運20同型機。(示意圖/翻攝自維基百科)

文/中央社

俄羅斯盟友塞爾維亞9日在一次半秘密行動中接收中國先進防空系統。西方國家擔心,在烏克蘭戰爭期間,巴爾幹地區軍備擴張之舉可能威脅該地區脆弱的和平。

美聯社引述媒體和軍事專家說法報導,9日早上,6架中國空軍運20(Y-20)運輸機降落在貝爾格勒(Belgrad)民用機場,據悉此行是載運中國最新一代中程地對空防空飛彈系統紅旗22型(HQ-22)給塞爾維亞軍方。塞國也將成為歐洲第一個使用中國飛彈的國家。

此外,有照片顯示,帶有解放軍標誌的中國貨機停放在貝爾格勒的尼古拉特斯拉國際機場(Nikola Tesla Airport)。

3 Chinese Xi'an Y-20 military cargo planes reportedly delivering military equipment to #Serbia. Possibly the HQ22 FK-3 surface-to-air missiles ordered in 2020. Evidence of Serbia's continued military buildup and China's increasing influence in the #Balkans https://t.co/nWzMGI3jaB https://t.co/B6R9BQmMS7