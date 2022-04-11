　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

歐洲首例　塞爾維亞採用中國飛彈系統

▲▼ 運-20運輸機（Y-20） 。（圖／翻攝自維基百科）

▲6架中國空軍運20運輸機9日載運最新一代中程地對空防空飛彈系統降落在塞爾維亞民用機場。圖為運20同型機。（示意圖／翻攝自維基百科）

文／中央社

俄羅斯盟友塞爾維亞9日在一次半秘密行動中接收中國先進防空系統。西方國家擔心，在烏克蘭戰爭期間，巴爾幹地區軍備擴張之舉可能威脅該地區脆弱的和平。

美聯社引述媒體和軍事專家說法報導，9日早上，6架中國空軍運20（Y-20）運輸機降落在貝爾格勒（Belgrad）民用機場，據悉此行是載運中國最新一代中程地對空防空飛彈系統紅旗22型（HQ-22）給塞爾維亞軍方。塞國也將成為歐洲第一個使用中國飛彈的國家。

此外，有照片顯示，帶有解放軍標誌的中國貨機停放在貝爾格勒的尼古拉特斯拉國際機場（Nikola Tesla Airport）。

多名專家認為，北京經由至少2個北約成員國土耳其和保加利亞領土上空運送武器，證明其全球影響力正不斷擴大。

據報導，中國交付的這批武器為2019年商定購買的中程武器系統。塞國總統武契奇（Aleksandar Vucic）9日預告，他將在12日或13日展示塞國軍方「最新的驕傲」。

儘管塞爾維亞投票支持聯合國決議，譴責俄羅斯在烏克蘭的血腥攻擊，但該國拒絕加入對莫斯科的國際制裁，也不願直接批評俄軍在烏國犯下的暴行。

西方擔心，俄羅斯和中國對塞爾維亞的武裝行動可能刺激巴爾幹國家再度發動戰爭，特別是2008年宣布脫離塞國獨立的科索沃。目前塞國、俄國和中國都不承認科索沃是獨立國家，而美國和多數西方國家皆承認其獨立地位。

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

►超美3D蕾絲內衣，3套才868元！

ET快訊
鞋底「竟藏電路板」！他驚：我被定位了　網解答真相
快訊／花蓮2國小學生確診　緊急宣布停課
張惠妹唱完8場　「雙腳慘況曝光」！
台中新夜市將開幕！　海線規模最大
山下智久雙頰凹陷原因曝！　業界人士爆：他變了
台中男裹白被單慘死　小40歲嫩妻說謊藏驚人隱情
挺白狼被罵！本土劇女星「宣布息影」　4億CEO起底
古娃娃世紀婚禮砸234萬！　婚紗租1天就37萬
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

歐洲首例　塞爾維亞採用中國飛彈系統

火箭彈血洗「烏克蘭火車站」50死　美國認為：俄軍就是兇手

軍援大禮包來了！　 英國「解禁敏感裝備」提供烏克蘭

搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

孫女用APP讓外公遺照動起來　回憶湧現！外婆、媽媽秒泛淚

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

借哺乳室被拒公審北捷站務員　批「爽當員休室」遭網狠打臉

張惠妹揪歌迷合唱「媽媽是《五燈獎》戰友」　30年前PK緣分...她笑：謝謝讓我進入歌壇

網紅用嗩吶吹奏五首經典歌　《如果可以》竟變出殯神曲！

阿北「遭長髮女跟蹤」以為見鬼　嚇壞求助警！她：只是覺得好玩

隔486天相見！邊境開放急回家　阿金見主人歸來激動撲倒：想你

歐洲首例　塞爾維亞採用中國飛彈系統

火箭彈血洗「烏克蘭火車站」50死　美國認為：俄軍就是兇手

軍援大禮包來了！　 英國「解禁敏感裝備」提供烏克蘭

報稅小白／扶養節稅！養一人最高可扣13.2萬元　財政部：別亂報！先看秒懂圖

南韓婉拒提供烏克蘭防空武器！　澤倫斯基今向南韓國會發表演說

223校停課、遠距教學　標準何時放寬？教育部「持續研議中」

焦脆外皮蘊含迷人蛋香！烏日最強蚵仔煎　炒飯鑊氣十足粒粒分明

法人：長榮首季獲利可望創新高　航運類股4月下旬迎來小旺季

Android 12爆安全漏洞　惡意程式可輕易讀取手機　

新北輕症在宅試運行　藥品24小時宅配到家、APP監測健康

台鐵勞動節「萬人休假」停開？王國材將與工會協商：已做最糟打算

趕著恭迎大甲媽...騎士突迴轉慘遭2車夾擊！現場慘狀曝

不斷更新／國立體大新增確診者「停課12天」　全台已223校停課

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

軍武熱門新聞

歐洲首例　塞爾維亞採用中國飛彈系統

中科院「極音速飛彈」震懾全球　神祕「護國神山」團隊首曝光

軍援大禮包！ 英國「解禁敏感裝備」提供烏克蘭

步槍強壓在床上　女遭2俄軍性侵12小時

火箭彈血洗烏車站50死　美國：俄軍是兇手

土耳其：出售無人機給烏克蘭　遭到俄羅斯抱怨

「中華第一艦」深圳艦完成魔改

國軍開「外掛」　敵人看得到打不到

國軍秘密武器「火紅雀」曝光！　中科院悄悄打造台灣刺蝟島

烏神風特攻隊　被擊落也要拖俄陪葬

歐洲官員稱：4分之1俄軍部隊「無法運作」　

烏克蘭亞速營創始人傳陣亡　戰死於馬力波

力挺烏克蘭　斯洛伐克宣布捐贈S-300防空系統

台灣差1年就擁核彈　卻因為他破功

更多熱門

相關新聞

俄軍叛變！倒戈組「自由俄羅斯」對抗普丁

俄軍叛變！倒戈組「自由俄羅斯」對抗普丁

俄羅斯入侵烏克蘭後，在各地砲轟民宅，造成烏克蘭大量無辜平民死傷。俄軍的暴行除了引發國際譴責外，俄羅斯國內也爆發了抗議潮，民眾紛紛走上街頭示威，甚至也有被烏克蘭俘虜的俄軍士兵，最後決定變節，成立俄羅斯志願軍團「自由俄羅斯」（Freedom for Russia），與烏克蘭一同對抗俄國總統普丁。

俄T-72B戰車被轟成碎片！現場畫面曝光

俄T-72B戰車被轟成碎片！現場畫面曝光

北京聚焦發展核武！嚇阻美國介入台灣問題

北京聚焦發展核武！嚇阻美國介入台灣問題

烏軍再滅俄13戰機　最新無人機被轟成廢鐵

烏軍再滅俄13戰機　最新無人機被轟成廢鐵

強生與澤倫斯基漫步基輔　民眾見本尊超激動

強生與澤倫斯基漫步基輔　民眾見本尊超激動

關鍵字：

塞爾維亞運20軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

網爆「武漢全市核酸中」深夜照曝光

小巨蛋里長下跪　Google剩1.2顆星

本土+431！3症狀持續3天以上　醫：最好快篩

童遭三秒膠噴眼！媽救援舉動害慘他

兵失蹤7天！警聽蒼蠅振翅聲找到

直擊Lulu「當眾下跪道歉」張小燕

馬勒卡今將轉中颱「吞掉梅姬」　變天時間曝

全家陰性要被帶去方艙！上海女「錄音力抗」老公哭慘

熱褲妹「13秒下車畫面」讓網狂重播

年輕人收保護費被拒　翻桌打老人

鞋子撕開竟藏電路板　網解答真相

220萬女神網紅怒控男友偷吃閨蜜

俄羅斯大兵性侵1歲女嬰！　變態行徑引發眾怒

《炮仔聲》女星挺白狼後「公開道歉」！

「醫師我好累」3倦怠有1情況快就醫

更多

最夯影音

更多
搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉
家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

孫女用APP讓外公遺照動起來　回憶湧現！外婆、媽媽秒泛淚

孫女用APP讓外公遺照動起來　回憶湧現！外婆、媽媽秒泛淚

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面