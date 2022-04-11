　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

前妻探孩子遇封城…相處20天重燃愛火　他爽喊：解封後立刻復婚！

前妻探望孩子遇封城…相處20天重燃愛火　他幸福喊：解封後立刻復婚！

▲上海一名男子因封城與前妻同居20多天後，重燃對女方的愛火。（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

疫情既是考驗也是轉機。大陸上海一名男子表示，由於他的小區突然被封控，因此與前來探望孩子的前妻生活在同個屋簷下，經過20多天相處後，男子已決定要破鏡重圓，「解封後就去復婚」。網友對此出現兩極討論，有網友祝賀他們再續前緣，也有網友勸男子再考慮，別因幾天的衝動就決定終身大事。

綜合陸媒報導，男子發布影片並介紹在窗邊鍛鍊身體的前妻，表示：「就是這個女人，來家裡看孩子，不料被隔離封控在家，已經相處20多天了，準備等疫情結束就去復婚。」男子透露，雖然他與前妻已經離婚6年了，但這一封已重新點燃他對前妻的愛火，直呼一定要再把前妻娶到手。

前妻探望孩子遇封城…相處20天重燃愛火　他幸福喊：解封後立刻復婚！

▲男子決定解封後就要與前妻復婚。（圖／翻攝自微博）

男子表示，他向前妻表達心意後，前妻雖然還沒有答應，但已經有些猶豫，他也請前妻的妹妹幫忙撮合，只見妹妹在影片中透過電話問：「不會住一塊了吧？」，前妻則回二人是分房睡的，「我在屋裡，他睡客廳沙發」，接著妹妹就勸二人復婚，「他這個人其實還可以，湊合湊合得了，都這麼大了」，不過前妻仍說自己還要再考慮考慮。

這段影片曝光後引發網友熱議，有網友表示「這麼些年了你沒娶她沒嫁，這就是緣分還在，好好珍惜對方吧」」、「本以為遇到疫情，卻遇到了愛情」、「六年彼此都沒找人，是真愛」。不過也有網友擔心等兩人相處久了，過去的問題又會浮出水面，勸男子最好考慮清楚，別急著解封後就復婚。

延伸閱讀
移居大陸遇上海大封城…吳尊揭隔離生活　謝政府送「這東西」親煮三餐
剛當上推特最大股東　馬斯克點名小賈斯汀等大戶：推特快死了？
前女友車禍過世…癡情男困陰影2年　忍痛甩現任「我不想守寡」

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

►超美3D蕾絲內衣，3套才868元！

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

前妻探孩子遇封城…相處20天重燃愛火　他爽喊：解封後立刻復婚！

8歲童狂咳2個月！母燒4.5萬醫藥費崩潰　最後卻被8元口服藥治好

8歲童遭三秒膠噴眼！媽媽「一救援舉動」害慘他　醫嘆：只能剪掉

只服務男性！黑絲長腿妹「彎腰刮鬍照」紅了　極樂理髮店曝光

上海「動態清零」難度大　專家：不是追求零感染，但它一直變異

才宣布暫時停產　蔚來汽車又公告多車款、電池方案漲價

上海大叔沒雞蛋吃　怒罵：你們是犯罪

吃蛋糕當場舌噴血　咬出「三顆用過假牙」網友直呼噁心！　

上海封城兩周「肚子瘦一大圈」　百萬網紅：體驗了「飢荒瘦法」

尪賴床5小時不陪家人　人妻氣炸將他「縫」在沙發上：很解壓！

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

孫女用APP讓外公遺照動起來　回憶湧現！外婆、媽媽秒泛淚

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

借哺乳室被拒公審北捷站務員　批「爽當員休室」遭網狠打臉

網紅用嗩吶吹奏五首經典歌　《如果可以》竟變出殯神曲！

阿北「遭長髮女跟蹤」以為見鬼　嚇壞求助警！她：只是覺得好玩

金世正《社內相親》完結「秒剪短髮」　揪TWICE志效出遊...粉絲激讚：好可愛！

隔486天相見！邊境開放急回家　阿金見主人歸來激動撲倒：想你

前妻探孩子遇封城…相處20天重燃愛火　他爽喊：解封後立刻復婚！

8歲童狂咳2個月！母燒4.5萬醫藥費崩潰　最後卻被8元口服藥治好

8歲童遭三秒膠噴眼！媽媽「一救援舉動」害慘他　醫嘆：只能剪掉

只服務男性！黑絲長腿妹「彎腰刮鬍照」紅了　極樂理髮店曝光

上海「動態清零」難度大　專家：不是追求零感染，但它一直變異

才宣布暫時停產　蔚來汽車又公告多車款、電池方案漲價

上海大叔沒雞蛋吃　怒罵：你們是犯罪

吃蛋糕當場舌噴血　咬出「三顆用過假牙」網友直呼噁心！　

上海封城兩周「肚子瘦一大圈」　百萬網紅：體驗了「飢荒瘦法」

尪賴床5小時不陪家人　人妻氣炸將他「縫」在沙發上：很解壓！

孔劉打賭輸了竟耍賴還不惜下跪！　笑崔宇植「他只出一張嘴」

前妻探孩子遇封城…相處20天重燃愛火　他爽喊：解封後立刻復婚！

台中議員助理確診！　施志昌9日才與賴清德等多人聚餐

2022桃園馬祖擺暝文化祭　曹爾元：馬祖宮廟文化桃園落地生根

威廉森「緊貼」灰熊一哥聊天　莫蘭特超狂搧鍋讓胖虎驚呆

林泓育陳俊秀傳承「鋒勝」精神　賽後圍圈圈升級

本土劇女神二刷阿妹演唱會！　「化身超大螢光棒」網一看笑炸

基輔旁躺1222具屍體　俄新任「殘暴將軍」要來了！他曝：更狠心

為何支持國民黨？　26歲正妹參選人吐心裡話

楊志龍相隔921天登板　眼眶含淚哽咽：這之間走了好久

他從華江橋跳下！民眾嚇壞報案　行車紀錄器拍下恐怖瞬間

大陸熱門新聞

8歲童遭三秒膠噴眼！媽媽救援舉動害慘他

8歲童狂咳2個月！卻被8元口服藥治好

只服務男性！黑絲妹彎腰刮鬍紅了

上海封城　百萬網紅：體驗了「飢荒瘦法」

上海+24943！她指「這條路」行不通

不滿尪賴床！人妻將他「縫」在沙發上

廖老大8.72秒擊敗他！　杰尼龜「不演了」凌晨發片

東航空難有新端倪？

上海大叔沒雞蛋吃　怒：你們是犯罪

解放軍來了！「守滬者」進駐上海方艙　陸網熱議

列車大媽英文嗆「不戴罩男」

少林寺豪灑20億買土地　方丈掌控18家企業

胡錫進：封控「相當極端」要引導

香港死亡病例破8000例　7成沒打疫苗

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

小巨蛋里長下跪「Google被洗到剩1.2顆星」網力挺張惠妹！

志航基地士兵失蹤7天！警聽「大量蒼蠅振翅聲」找到遺體

8歲童遭三秒膠噴眼！媽媽救援舉動害慘他

《全明星》粿粿宣布懷孕！　寶寶「超萌暱稱」曝光

「醫師我好累…」他說完秒睡！3種倦怠有1情況快就醫

桃園車違停！長腿熱褲妹「13秒下車畫面」讓網狂重播

每月給3萬含教育費　妻怨不夠丈夫氣炸

月薪破10萬又合法　工作有哪些

220萬女神網紅怒控男友偷吃閨蜜

雷／男神奪《全明星3》最終MVP「收30萬金戒指」

北市曝12人確診足跡！

雷／《全明星3》總冠軍出爐！最後MVP「一人包下3座」被讚爆

「本校有確診個案」！高雄1國小停課

台北大學3確診　竟恢復實體上課

眾量級家寧Andy「婚紗合照」曝光！緊靠勾手進場

更多

最夯影音

更多
崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD
搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

孫女用APP讓外公遺照動起來　回憶湧現！外婆、媽媽秒泛淚

孫女用APP讓外公遺照動起來　回憶湧現！外婆、媽媽秒泛淚

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面