前妻探孩子遇封城…相處20天重燃愛火　他爽喊：解封後立刻復婚！

▲上海一名男子因封城與前妻同居20多天後，重燃對女方的愛火。（示意圖／翻攝自Pixabay）



圖文／CTWANT

疫情既是考驗也是轉機。大陸上海一名男子表示，由於他的小區突然被封控，因此與前來探望孩子的前妻生活在同個屋簷下，經過20多天相處後，男子已決定要破鏡重圓，「解封後就去復婚」。網友對此出現兩極討論，有網友祝賀他們再續前緣，也有網友勸男子再考慮，別因幾天的衝動就決定終身大事。

綜合陸媒報導，男子發布影片並介紹在窗邊鍛鍊身體的前妻，表示：「就是這個女人，來家裡看孩子，不料被隔離封控在家，已經相處20多天了，準備等疫情結束就去復婚。」男子透露，雖然他與前妻已經離婚6年了，但這一封已重新點燃他對前妻的愛火，直呼一定要再把前妻娶到手。

▲男子決定解封後就要與前妻復婚。（圖／翻攝自微博）



男子表示，他向前妻表達心意後，前妻雖然還沒有答應，但已經有些猶豫，他也請前妻的妹妹幫忙撮合，只見妹妹在影片中透過電話問：「不會住一塊了吧？」，前妻則回二人是分房睡的，「我在屋裡，他睡客廳沙發」，接著妹妹就勸二人復婚，「他這個人其實還可以，湊合湊合得了，都這麼大了」，不過前妻仍說自己還要再考慮考慮。

這段影片曝光後引發網友熱議，有網友表示「這麼些年了你沒娶她沒嫁，這就是緣分還在，好好珍惜對方吧」」、「本以為遇到疫情，卻遇到了愛情」、「六年彼此都沒找人，是真愛」。不過也有網友擔心等兩人相處久了，過去的問題又會浮出水面，勸男子最好考慮清楚，別急著解封後就復婚。

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