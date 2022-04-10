8歲童遭三秒膠噴眼！媽媽「一救援舉動」害慘他　醫嘆：只能剪掉

▲中國大陸一名男童開瓶時不小心被膠水黏住眼睛。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

不少人都有眼睛沾到膠水的經驗，但錯誤的清洗方式不但無助於清除，反倒可能會讓膠水黏得更緊。中國大陸一名8歲男童近日不小心被膠水濺到眼睛，被焦急的媽媽用冷水清洗，結果竟把膠水越洗越黏、緊到兒子的眼皮完全睜不開，所幸在醫師協助下成功摘除膠水，結束這場驚魂。

綜合陸媒報導，這名來自廣東深圳的8歲男童，在試圖打開一瓶「502膠水」時，因瓶蓋未開封一直打不開，於是把膠水拿在眼前、雙手使勁一擰，結果「大力出奇蹟」瓶蓋順利打開了，但受擠壓的膠水也在開啟的瞬間噴濺到他的左眼，整個左眼臉和睫毛，都被牢牢地黏在一起。看見兒子上演行為藝術的媽媽，立刻上前幫忙，沒想到卻弄巧成拙。

由於502膠水與空氣中的水氣接觸後會迅速聚合固化，因此用冷水清洗、還用濕毛巾敷眼的媽媽反而成為「加速師」，讓膠水黏得更緊，導致男童的左眼眼皮完全睜不開。醫師收治男童時，先用加熱的生理食鹽水沖洗，但膠水絲毫沒有液化的跡象，經過半小時的徒勞，醫師不得不「將男童的睫毛全剪了」，再用顯微工具將睫毛根部和眼睛裡的膠水去除，男童才得以開張左眼，且沒有傷及視力。

▲醫師在剪除男童的睫毛後，慢慢地將膠水「摘除」。（圖／翻攝自微博）

其實，502膠水在使用上算是「瞬間膠」或「3秒膠」的一種，除了擁有極快的凝固速度與黏著力外，還因具有氰化物成分而有一定的毒性，不過在固化後其毒性就會降低。此外，由於這類膠水為可燃液體，其易揮發性也容易對眼睛和皮膚造成刺激，因此這名男童算是相當幸運的「受害者」，視力沒有因此受到傷害。

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