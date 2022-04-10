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馬克宏連任告急！法國總統大選首輪投票開始　極右派雷朋聲勢旺

▲▼ 法國總統大選首輪投票登場。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 法國總統大選首輪投票登場。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國總統大選第一輪投票已於10日開始，三度參選的極右派候選人雷朋（Marine Le Pen）意外對現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）連任之路構成威脅，使馬克宏面臨苦戰。

《路透社》報導，短短幾周前的民調結果還指出，親歐盟的中間派馬克宏在烏克蘭問題上積極外交、國內經濟強勁復甦及反對派四分五裂，都將使他輕鬆獲勝，但他的競選活動起步較晚，至今僅舉行一場大型集會，連支持者都不太感興趣，加上提高退休年齡的政見不受歡迎，以及通膨惡化，都對支持率帶來負面影響。

相較之下，反移民、疑歐派極右派候選人雷朋帶著有自信的笑容巡迴全國各地，受到支持者熱烈歡迎。她長達數月來鎖定物價上漲問題，加上同為極右派的競爭對手澤穆爾（Eric Zemmour）支持率大幅下降，都使她聲勢高漲。

民調依然顯示，44歲的馬克宏會在第一輪投票佔領先地位，並在24日的第二輪投票中擊敗53歲的雷朋。但如今有幾項調查指出，勝負僅在微幅誤差範圍內。

▲▼ 法國總統大選首輪投票。（圖／路透）

▲ 民眾前往投票。（圖／路透）

投票已於當地上午8時（台灣下午2時）開始，晚間8時結束（台灣11日凌晨2時），屆時初步出口民調也將出爐，而法國的出口民調結果通常相當可靠。

若馬克宏在第二輪對上雷朋，他將面臨一個難關。許多左派選民表示，不會像2017年一樣，純粹為使雷朋落選就投給馬克宏。因此馬克宏需要說服他們改變想法，在第二輪投給自己。

第一輪投票結果將可看出此次異常多的搖擺選民最終投給誰，以及雷朋得票率是否能超過民調預測取勝。民調公司Harris Interactive人員利維（Jean-Daniel Levy）就表示，這是雷朋三次參選中最接近勝選的一次。

民調排名第三的極左派候選人梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）則盼望另一種奇蹟，呼籲所有左派選民將選票集中梅蘭雄，讓他進入第二輪。

馬克宏及雷朋皆對所有結果持開放態度，雷朋7日表示，「一切都有可能」；馬克宏本周也提醒支持者，不能低估雷朋獲勝的可能性，「看看英國脫歐和其他投票發生什麼事，看似不可能的事實際上真的發生了。」

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