布查「屠殺平民」涉戰爭罪！　馬克宏：歐盟本週應內對俄祭新制裁

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）
記者張方瑀／綜合報導
俄羅斯軍隊陸續自基輔撤離，烏克蘭軍隊重新奪回近郊城鎮布查（Bucha）後，在當地發現遍地平民屍體，甚至還有一處至少埋有280人的亂葬崗，裡面許多遺體腦部都遭行刑式槍決。法國總統馬克宏4日表示，歐盟必須立刻對俄軍的戰爭罪行做出回應，希望歐盟本週能對俄羅斯的石油和煤炭做出制裁。
根據CNN報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，有非常多明確跡象顯示，布查發生了戰爭罪行，而且很明顯是俄羅斯軍隊要替這些罪行負責，「我們不能讓它過去，我們必須採取制裁措施，阻止布查和馬力波發生的事情。」
#UPDATE French President Emmanuel Macron says he supports new sanctions against Moscow after claims Russian forces committed atrocities against Ukrainian civilians in Bucha, near Kyiv.— AFP News Agency (@AFP) April 4, 2022
"There are very clear indications of war crimes. It was the Russian army that was in Bucha" pic.twitter.com/MBx51cIeBK
馬克宏提到，他將和歐洲夥伴針對制裁進行進一步討論 ，希望歐盟本週能對俄羅斯的石油和煤炭做出制裁，「我們必須發出非常明確的信號，那就是捍衛我們集體的尊嚴和價值觀，沒有正義就沒有和平。」他表示，法國隨時準備協助烏克蘭調查布查事件，但未清楚說明俄羅斯總統普丁是否該為此接受審判。
布查鎮從戰爭第3天起就遭佔領，居民受困激烈交火中，在沒有水電的艱困環境下生存，直至3月31日炮擊停止。在當地街道至少發現21、22具平民遺體，有些人身上出現遭遇酷刑的痕跡，有些人雙手雙腳被綁、頭部中彈：還有一處280人亂葬崗，許多死者從後腦勺遭「行刑式槍殺」，初步估計恐逾300死。
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