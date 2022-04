布查「屠殺平民」涉戰爭罪！　馬克宏：歐盟本週應內對俄祭新制裁

▲法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯軍隊陸續自基輔撤離,烏克蘭軍隊重新奪回近郊城鎮布查(Bucha)後,在當地發現遍地平民屍體,甚至還有一處至少埋有280人的亂葬崗,裡面許多遺體腦部都遭行刑式槍決。法國總統馬克宏4日表示,歐盟必須立刻對俄軍的戰爭罪行做出回應,希望歐盟本週能對俄羅斯的石油和煤炭做出制裁。

根據CNN報導,法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)表示,有非常多明確跡象顯示,布查發生了戰爭罪行,而且很明顯是俄羅斯軍隊要替這些罪行負責,「我們不能讓它過去,我們必須採取制裁措施,阻止布查和馬力波發生的事情。」

#UPDATE French President Emmanuel Macron says he supports new sanctions against Moscow after claims Russian forces committed atrocities against Ukrainian civilians in Bucha, near Kyiv.



"There are very clear indications of war crimes. It was the Russian army that was in Bucha" pic.twitter.com/MBx51cIeBK