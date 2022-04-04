布查「屠殺平民」涉戰爭罪！　馬克宏：歐盟本週應內對俄祭新制裁

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯軍隊陸續自基輔撤離，烏克蘭軍隊重新奪回近郊城鎮布查（Bucha）後，在當地發現遍地平民屍體，甚至還有一處至少埋有280人的亂葬崗，裡面許多遺體腦部都遭行刑式槍決。法國總統馬克宏4日表示，歐盟必須立刻對俄軍的戰爭罪行做出回應，希望歐盟本週能對俄羅斯的石油和煤炭做出制裁。

根據CNN報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，有非常多明確跡象顯示，布查發生了戰爭罪行，而且很明顯是俄羅斯軍隊要替這些罪行負責，「我們不能讓它過去，我們必須採取制裁措施，阻止布查和馬力波發生的事情。」

#UPDATE French President Emmanuel Macron says he supports new sanctions against Moscow after claims Russian forces committed atrocities against Ukrainian civilians in Bucha, near Kyiv.



"There are very clear indications of war crimes. It was the Russian army that was in Bucha" pic.twitter.com/MBx51cIeBK — AFP News Agency (@AFP) April 4, 2022

馬克宏提到，他將和歐洲夥伴針對制裁進行進一步討論 ，希望歐盟本週能對俄羅斯的石油和煤炭做出制裁，「我們必須發出非常明確的信號，那就是捍衛我們集體的尊嚴和價值觀，沒有正義就沒有和平。」他表示，法國隨時準備協助烏克蘭調查布查事件，但未清楚說明俄羅斯總統普丁是否該為此接受審判。

布查鎮從戰爭第3天起就遭佔領，居民受困激烈交火中，在沒有水電的艱困環境下生存，直至3月31日炮擊停止。在當地街道至少發現21、22具平民遺體，有些人身上出現遭遇酷刑的痕跡，有些人雙手雙腳被綁、頭部中彈：還有一處280人亂葬崗，許多死者從後腦勺遭「行刑式槍殺」，初步估計恐逾300死。