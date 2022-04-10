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竹科新貴買2千萬新房迎娶女強人...最後關頭分手！3大關鍵曝

▲學經歷俱佳女強人，卻難掌握幸福美滿婚姻。（示意圖／中壢美滿提供）

▲學經歷俱佳女強人，卻難掌握幸福美滿婚姻。（示意圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

不少學歷、職場收入、外表、表達能力一流的女強人，在事業、社經地位、人際溝通都是一流，但部分女強人碰到婚姻卻因主控性強、自我主張，甚至習慣性主導一切，讓另一半無法接受，甚至走上分手的下場！中壢區美滿服務中心社工人員認為，「女強人」、「事頭婆」是對成功女性的稱謂，但更要學會經營好自己的人生。

今年31歲，公立大學碩士學歷，父親是知名連鎖企業負責人，在企業擔任管理階層的女經理，在中壢區美滿服務中心安排「個別一對一」活動中，認識公立大學博士，目前是新竹科學園區的科技新貴，兩個年收入分別200多萬的男女，很快墜入情網，不到兩個多月就決定走入婚姻，男方還買了一間近兩千萬房子，準備當新房。

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不料，準備裝潢新居，男方認為找熟悉的裝潢師即可，女方卻要找台北豪宅設計師，光是設計費就要多二百多萬；準備辦喜宴，因為雙方父母吃素，男方認為找家素食餐廳辦，女方卻要求在台北五星旗飯店辦素食餐拍婚紗照，男方希望頂多拍兩組，女方卻認為一生只有一次紀念，至少要拍十組；加上女方喜歡主導一切，又不願接受長輩意見，幾經思考，男方決定分手，一段良緣也劃下休止符。

自稱是霸道「阿姐」金融公司女經理，在中壢區美滿服務中心認識了一家公司董事長，兩人學歷、外在、經濟實力相當，應該是「門當戶對」的絕配，交往後男方發現，女經理是長袖善舞的職場高手，在事業順利且積極向上，卻也暗示婚姻不一定是人生必須。另外，女方外冷內熱，很有自己的想法，經常不按牌理出牌，讓男方難以捉模，擔心未來婚姻能否和諧，因而黯然分手。。

中壢區美滿服務中心指出，部分個性霸道，得理不饒人，有些則自恃自己外在，讓人高不可攀，一個普考及格，身高156的女生，要求找身高175以上，年收入兩百多萬的男生，姿勢擺得高，卻也推開婚姻路。該中心認為，事業滿分，愛情卻碰壁！「交男朋友、找對象」，甚至婚姻的經營，恐成部分女強人的難題！

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