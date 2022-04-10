最後淨土淪陷！南投夫妻確診　草屯人本自然餐廳、南投酒廠列足跡

▲業者完成清消。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽、高堂堯／南投報導

最後淨土淪陷！南投縣政府10日公布2例確診個案，是一對中年夫妻，丈夫3月間曾與新竹市的確診個案24474接觸。丈夫本月初接獲衛生局通知後就於家中隔離未出門，9日確診；妻子2日曾至「草屯人本自然餐廳」、「南投酒廠」，衛生局已通知業者完成內部環境清消。

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▲個案27375曾到過草屯人本自然餐廳、南投酒廠。（圖／南投縣政府提供）

南投縣上一次出現確診者，距今已285天，今日再出現2名本土確診案例。南投縣衛生局表示，2名案例為一對中年夫妻，案27290是51歲男性，3月29日與新竹確診個案有接觸，男子4月3日接獲新竹市衛生局通知，便於3日至9日在家中隔離未出門。男子於9日主動聯繫衛生局，表示7日開始有咳嗽症狀，採檢結果為Ct值24。

衛生局說，案27375為50歲女性，採檢結果為Ct值24.8，無臨床症狀，3日至9日同樣在家中無外出，夫妻2人已安排注入集中檢疫所。

不過，妻子曾於2日到過草屯人本自然餐廳（南投縣草屯鎮100號）以及南投酒廠（南投縣南投市東山路82號），共匡列餐廳員工13人及妻子胞姊1人，14人PCR皆陰性，已列自主健康管理。

▲業者進行清消。（圖／南投縣政府提供）

南投縣政府表示，出入相關場所足跡重疊民眾，衛生局已經發佈簡訊通知，請民眾自我健康監測，若出現上呼吸道、發燒、腹瀉、嗅覺異常等症狀應配戴口罩，並通報當地縣市政府衛生局，本縣民眾請通報南投縣政府衛生局（049-2220904）安排至本縣PCR採檢醫院（部立南投醫院、南投基督教醫院、埔里基督教醫院、埔里榮民醫院、佑民醫院及竹山秀傳醫院）就醫。提醒民眾務必戴好口罩、勤洗手、保持社交距離，避免去人潮壅擠的地方，以降低社區感染風險。