防疫學上海？　陳時中：想不通要學他們什麼

▲陳時中說防疫不要學上海比較好。（圖／翻攝自義光教會直播）



生活中心／台北報導

衛福部長陳時中今（10）表示，台灣新冠肺炎確診率是全球主要國家中最低，但直到現在，仍有人一直建議指揮中心要學上海防疫，「我實在想不通，但台灣很多元，我還是認真想了一下，最近想通了，就是不要學。」

近期上海爆發新冠肺炎疫情，4月8日新增本土確診1015例和無症狀感染者22609例。官方3月27日晚間發布，將上海全市分為兩區，分別於3月28日和4月1日展開分區封閉管理及全民核酸檢測。隨後又於3月30日深夜發布，採取「全域靜態管理」。

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陳時中今赴義光教會就台灣防疫發表演說。他指出，我國確診率在全球主要國家中表現最好，過去與台灣一樣傑出的越南最近也有些狀況，值得我們借鏡，不少人說新加坡是防疫模範生，台灣應以其為師，但新加坡每十萬人口有逾1萬9000人確診，台灣僅110人。



陳時中說，很多人都說要跟國外學，但不能照單全收，要依國情調整，有些國家管制強度很高，例如中國，直到現在仍有人建議他要學上海，「我實在想不通要學他什麼？」但台灣很多元，這些意見仍有仔細去想，最近想通了「就是不要學。」

▲陳時中指我國新冠肺炎確診率低。（圖／翻攝自義光教會直播）