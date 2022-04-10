爆吃爆買、社群成癮都是「用錯方式保護自己」！破解15種防衛機制

▲大吃大喝不是犒賞，可能是一種心理防衛機制。（圖／pixabay）

記者林育綾／綜合報導

很多人工作壓力大，就忍不住買名牌、血拼購物來犒賞自己；有的人則會深夜吃高熱量食物，當作放鬆，心理師洪培芸提醒，這是「心理防衛機制」，形成壓抑情緒、合理化心態、成癮行為，看似保護自己，其實是傷人傷己的惡性循環。

心理師洪培芸寫下台灣第一本以最生活化的日常例子，剖析心理防衛＋成癮的專書《心理防衛：壓抑、投射、成癮⋯⋯我們用傷人傷己的方式保護自己嗎？》近來由寶瓶文化出版。

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書中舉例並解析15種常見的心理防衛機制，包括吃不停、買不停的行為，以為是放鬆或犒賞，其實是以食物及購物來「壓抑」情緒，並「合理化」、「成癮」行為。還有家長在公司被主管修理，回家就怒罵小孩不寫功課，這是在「轉移」憤怒給家中弱勢的替罪羔羊，例如孩子或太太。

還有一個例子是太太總頭疼，且哀求，先生只好做所有家事，這是以「退化」行為獲取關愛，卻是困住彼此關係的牢籠。另有些人會說，「別人的老公就是比較貼心」，這是透過「理想化」他人，自貶、看輕自己與另一半。

現代人常見的還包括太在乎「網路形象」、社交媒體成癮，多數人將社群按讚數當作自我價值感的來源，但那其實是透過「抽離」與「認同」，來迴避現實生活中的不如意。

▲洪培芸《心理防衛：壓抑、投射、成癮⋯⋯我們用傷人傷己的方式保護自己嗎？》。（圖／寶瓶文化）



心理防衛機制由佛洛伊德所提出，而心理師洪培芸認為，沒有人真心想要搞砸自己的人生，心理防衛機制是一種「不成熟的生存策略」，也就是「用錯誤的方式保護自己」，藉此避免在漫長人生的不同階段、各個面向裡，可能會有的焦慮、衝突及痛苦⋯等情緒。



為了降低這些不舒適，維持自我功能得以正常運作，所以透過各種心理防衛機制，來減緩負面情緒的衝擊。因此她提到，當我們能夠在負面情緒出現時，時刻保持覺察，並且作為警訊，就能即早提醒及教育自己，接下來可以走的保護自己途徑，哪些路徑可行，哪些路徑將會是通往地獄。

心理諮商師陳志恆也推薦，這本書把精神分析治療理論中的重要觀點，用深入淺出及生活化的方式，讓普羅大眾都能明白理解。「閱讀這本書，能幫助你提升自我覺察；在充分自覺下，做出改變，而與真正的幸福更靠近一些。」