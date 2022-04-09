快訊／台中53歲警寢室猝死！妻打電話沒人接　衝派出所崩潰

▲台中市育才派出所副所長劉宏志倒臥寢室送醫不治，死因待查。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警二分局育才派出所副所長劉宏志昨晚勤畢後在寢室休息，今早劉妻打電話無人回應，下午2點40分趕往派出所，驚見先生倒臥寢室，已無呼吸心跳，雖緊急送醫搶救，3點44分宣告不治，同仁乍聞噩耗，均感萬分錯愕，不捨之情溢於言表，警二分局已指派專人協助家屬辦理後續事宜，全力協助治喪，至於死因有待相驗。

據了解，53歲的副所長劉宏志警界服務已34年，101年調派警二分局，並自105年起兼任副所長職務迄今，1線4星，個性開朗，言談幽默，平日與同事相處融洽，對於後輩新進熱心指導，工作認真，從警多年服務熱忱不減，常因為民服務事蹟獲得民眾肯定及上級表揚，亦深受同仁敬愛，為分局優秀幹部。

劉員昨晚10點勤畢後在所內部管理，其妻今天撥打電話均未獲接聽，趕緊前往育才派出所了解，在員警陪同下進入寢室查看，當場發現已無呼吸心跳，緊急送往醫院搶救無效。

警二分局長陳家銘表示，劉副所長工作非常認真，經常犧牲勤餘休息時間及輪休假期，主動整理業務工作，對於劉員突然離世，心中不捨，久久不能自己，陳已立即指派專人協助家屬處理後續事宜，成立治喪委員會協助後事，除了非常不捨好同仁的離去，也提醒同仁，警察工作高壓繁重，作息不固定，同仁務必注意飲食，規律運動，定期健康檢查，保持身體健康，別讓憾事再次發生。