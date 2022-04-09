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台東慢食節《很潮餐桌》　今明移師成功鎮

▲此次台東慢食節主題為《很潮餐桌》，聚焦台東海岸飲食文化。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲此次台東慢食節主題為《很潮餐桌》，聚焦台東海岸飲食文化。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

最受居民與各地遊客喜愛，且去年甫獲日本GOOD DESIGN金獎肯定的台東慢食節，今年度第一場於9日在台東縣成功鎮海濱公園盛大登場，一連2天由40組「台東最潮」慢食店家端出各式海味料理。

此次台東慢食節主題為《很潮餐桌》，聚焦台東海岸飲食文化。在地廚人以一支釣、拖釣、定置網、鏢旗魚、鰹竿釣、延繩釣等較友善漁法捕獲當令魚鮮，潮間帶採集的海菜、貝類，研發出「很慢的海味料理」，例如鬼頭刀肉燥飯、奶香旗魚麵包盞、綠島海鮮包、飛魚乾糯米飯、阿美族醃魚料理、港式生菜魚肉湯、煙仔魚拌飯糰、手打白蝦丸等；運用東海岸在地食材，如晚崙西亞橙、椰子、海鹽、白玉蝸牛、咖啡等，製作椰香桑葚派、芭樂海鹽冰淇淋、珊瑚草咖啡Q凍等創意料理。

活動現場也安排了「慢食講」，邀請女總舖師示範當地辦桌經典菜色—炸鬼頭刀魚羹，以及漁港解魚職人以35年老經驗、刀法俐落的解魚技巧教大家怎麼解魚，讓遊客藉此瞭解食物最初的樣貌、與變成料理的過程。

此外，消費集點完成即可兌換1箱鳳梨釋迦，把揚名國際的台東特產帶回家。現場也有環團設攤，介紹國際關注的「慢魚Slow Fish」議題，教導民眾吃得智慧又永續。

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