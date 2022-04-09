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快訊／嘉義精忠營區再增7新兵確診！累計16人染疫

▲▼ 精忠營區清消 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲精忠營區清消。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、陳韻如／嘉義報導

本土疫情大爆發，指揮中心今（9）日宣布新增442例本土案例，其中嘉義縣有9例。對此，嘉義縣府說明表示，9例新增個案中，有7例為精忠營區居隔陰轉陽，另外2例為外縣市接觸者，匡列隔離中確診，目前已送醫治療。

嘉義縣府表示，今日精忠營區新增7例均為同梯入伍新兵，全案累計共16人確診；另新增2案，案號26677因4月3日至6日於外地旅遊，經他縣市匡列為接觸者後以防疫巴士專車送返家中居隔，第一次PCR採陰，8日出現咳嗽症狀，衛生局安排PCR採檢陽性確診；另1案號中央尚未編號，4月4日與案25431於他縣市KTV唱歌匡列居家隔離，8日快篩陽性，經衛生局安排PCR採陽，2人皆於居隔中確診，均送醫治療。

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▲▼ 精忠營區清消 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 精忠營區清消 。（圖／記者翁伊森翻攝）

縣長翁章梁表示，目前精忠營區部分，8日針對隔離中新兵371人加強快篩，結果364人陰性、7人陽性，7人經PCR採檢後確診，全案累計16人，所幸外假人員194人篩檢結果皆陰性；另案分別於外縣市旅遊及KTV唱歌被匡列密切接觸者，因於家中居隔時出現症狀與快篩陽性，經衛生局安排PCR確診，2人均為隔離中確診，並無社區風險，民眾無須擔憂。

▲▼ 精忠營區清消 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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