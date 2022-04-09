跳進「沙發黑洞」逃避現實！改編金鐘最佳動畫《小兒子》2度登台

▲改編《小兒子》，家庭音樂劇《沙發有黑洞！》二度登上舞台，將於5月巡演。（圖／賴建沅攝影／安徒生和莫札特的創意提供）

記者林育綾／台北報導

改編自金鐘獎最佳動畫《小兒子》，家庭音樂劇《沙發有黑洞！》二度登上大舞台，結合奇幻、冒險、想像力，描述一名孩子在沙發上發現了黑洞，一跳而入，逃避現實裡的壓力，一家人為了尋找他也展開冒險，將於5月起在新竹、高雄展開6場巡演。

《沙發有黑洞！》故事原著來自作家駱以軍的散文作品《小兒子》，從家庭的日常相處走進孩子腦中的幻想世界。安徒生和莫札特的創意劇場（AM創意），攜手夢田影像，邀集音樂總監黃韻玲、劇場鬼才導演吳維緯、《通靈少女》編劇林孟寰，打造送給台灣孩子和擁有赤子之心的大人們最酷的家庭音樂劇，2020年首演時就大獲好評。

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▲劇團表示，這是屬於這片土地上每一個人的成長故事，《沙發有黑洞！》傳達的是想像的勇氣、家人陪伴的重要性。（圖／賴建沅攝影／安徒生和莫札特的創意提供）

故事圍繞在擁有2個寶貝兒子的小家庭，看似普通的日常生活，有一天卻發生了意想不到的事。小兒子阿甯咕立志要成為發明家，每天都有各種奇思妙想為世界帶來各種驚喜，也為家裡帶來各種驚嚇；而大兒子阿白在學校是十足的模範生，他被選為全校演講代表時卻發現自己沒有自信，緊張、害怕的聲音佔據他的腦袋，受到自我打擊的阿白在沙發上發現了黑洞，一跳而入逃避現實裡的壓力。小兒子阿甯咕與爸爸還有狗狗端端為了尋找哥哥，一同進入異世界，一場奇幻冒險的旅程，就此展開。

劇團表示，這是屬於這片土地上每一個人的成長故事，《沙發有黑洞！》傳達的是想像的勇氣、家人陪伴的重要性。小兒子阿甯咕所擁有的奇思妙想，對世界充滿好奇與想像的特質，是上天送給人們最珍貴的禮物。這齣戲也反映出在台灣現行教育制度下，如何能夠包容不同個性的孩子，並保留他們的獨特。

AM創意也想透過這部作品跟為人父母的家長分享，「你還記得成長中的煩惱嗎？對外表沒有自信、懷疑自己是否不夠聰明、人際關係總是讓心情起伏不定、青春期生理的變化搞得自己不知所措...，這些煩惱也都曾發生在我們身上，但當我們面對孩子正面對煩惱的當下，我們是否還能同理孩子的心情？」

▲此次在音樂劇，不僅將2D動畫轉為3D，更將影像透過雙層投紗的技術，在舞台上立體呈現。（圖／賴建沅攝影／安徒生和莫札特的創意提供）



夢田影像的執行長蘇麗媚曾表示，小兒子談的是親子關係，超越地域、文化限制，給了她最溫暖的陪伴，紓解了為人父母的壓力；製作人林奕君則說，「承接《小兒子》的作品內在精神，《沙發有黑洞！》強調的是勇氣與想像力，以及在家人的陪伴下，能夠一起克服困難。藉由故事冒險的過程中，凸顯家長陪伴小孩共同成長、面對及解決問題的重要性。」

此次在音樂劇，不僅將2D動畫轉為3D，更將影像透過雙層投紗的技術，在舞台上立體呈現。導演吳維緯表示，「這是以電影與劇場的雙型式，讓觀眾進入戲劇的無時間感，並讓劇場演員和電影巧妙地互動共生」。

小兒子音樂劇《沙發有黑洞！》適合小學以上孩童的家庭一同觀賞，從故事中開創與孩子相處的新話題，傾聽彼此的聲音，2022年共有6場巡迴演出，5月14日在新竹縣政府文化局演藝廳，12月10日至11日在高雄國家衛武營藝術文化中心戲劇院。