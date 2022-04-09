斷水電與屍體同寢25天！300村民被俄軍關地下室　牆上寫滿死者名字

▲亞西尼300多位村民被關在地下室25天。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

俄軍近日退出位在烏克蘭首都基輔以北的小村莊亞西尼 （Yahidne），有300多名烏克蘭人被關在村裡一所學校的地下室，沒有食物、水電度過25天，至少10個人在被閉關期間死亡，還有7人被俄軍槍殺，民眾則在地下室的一面牆上，寫滿死者的名字。

根據《衛報》報導，俄軍當時稱把他們關在這是為「安全著想」，300多人只能輪流躺著睡覺，也沒有廁所能上，環境極其惡劣，村議會成員托洛奇納（Halyna Tolochina）望著牆上的名字，強忍住淚水表示，老先生穆茲卡 （Dmytro Muzyka）是這裡的第一名死者，在3/9過世，「他就在這個大房間裡死去」。

▲地下室一面牆上記錄著死者姓名。（圖／路透）



穆茲卡的遺體被擱置在倉庫數日，等到砲擊暫停時，民眾才倉促地挖出一個墳墓放入遺體，接下來多數是老年人陸續往生，他們無法承受這般環境，牆上的最後一個名字布琛科 （Nadiya Budchenko），則是在俄軍撤退的前2天（3/28）過世。

300多位村民3/5日起被關在地下室，其中約有60名兒童，所有人只能用水桶上廁所，因為空間有限，也只能輪流躺下睡覺，連呼吸都相當困難。

農藝學家梅尼亞伊洛 （Olha Meniaylo）表示，她一家人和32歲的兒子都被關在這，俄軍曾要他們統計名單方便分配糧食，當時算完有360人，「這裡根本難以呼吸，很多長者沒有新鮮空氣就過不下去，死者多數都是老年人」。

▲地下室空間狹小，沒有水電，連呼吸都困難。（圖／路透）



村名在3月12日舉辦第一次葬禮，死者包括一名被俄軍殺害的男子、4名在地下室往生的老人，有居民指出，他們開始挖掘墳墓時，俄軍就開始發動砲擊，他們為了自保只好躺在墳墓裡的屍體上。

「我們的生活本來很美好，沒想到這樣的悲劇會降臨在我們身上」，64歲的克里姆契克（Tamara Klymchuk）提到，居民們在3/30俄軍離開時，才敢陸續離開，「開門走出來的那一刻就像重生一樣」，她的女婿把妻子和2個孩子送走後，留下來看守房子，竟因此遭俄軍槍殺，當時俄軍向村民說，克里姆契克的女婿穿著軍服持槍，但他的屍體卻是穿著牛仔褲和黑色上衣，頭部中彈。