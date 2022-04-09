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少用濾鏡修圖、黑粉留言也不刪！日本第一女公關IG人際經營術

▲▼社群軟體Instagram。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲日本第一女公關分享IG經營術，黑粉留言也不刪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／Enrike（小川愛莉）
摘自／圓神出版《日本第一女公關的人際溝通術：不靠靈巧也能創造億萬業績的祕密

若問我公關小姐該不該使用網路社群，我會說最好要用。我因為部落格而爆紅，又靠了IG吸引許多客人來店裡。但也不是隨意使用就好，如果都上傳一些無關緊要的東西，是無法增加追蹤者的，那麼可以列入貼文更新的考量有哪些呢？

「還有十分鐘要去看牙醫」這類剛起床素顏搭電梯的樣子；「討厭我的人說我鼻子太尖了！」然後擠出怪表情之類的，基本上盡可能讓看到的人覺得有趣，也盡量避免運用軟體過度加工。

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雖然我也希望能夠讓自己看起來漂亮一點，但是這樣當對方看到本人的時候，就會說「我還以為妳應該更可愛」而感到失望，這樣會無法提升營業額。相反地，如果老是上傳一些怪里怪氣的照片，對方產生「什麼嘛，本人明明這麼可愛」這樣的落差，反而印象比較好。

以負分為起點，頗為划算。

還有，絕對不可以說其他人的壞話，或者說些歧視的事情。這樣不但看的人不開心，對自己也沒有任何好處。有人留下批評的回應當然會覺得很消沉，但我不會刪除。就算是痛恨我的人寫的，畢竟還是增加了留言數量，我非常感激。

另外，如果特地連反對者的留言都回個「謝謝你♡」之類的，那留言數就會倍增呢。現在我經常因為時間有限，大多只能按個愛心，但也還是把批評者當成重要的客人。

當然我一開始也沒有這麼堅強的心靈，不過現在已經能辦到了。部落格和IG是免費的廣告！絕對要好好利用。

如何讓第一印象良好，對便利商店的店員也要說「謝謝」

除了待客中時面帶笑容是理所當然，平常也應該要留心把微笑掛在臉上。我想任何人都有表裡，以我來說，大概就是一個人獨處時，會關上所有對外的情緒。除此之外無論是工作還是私底下，就連搭計程車都要留心自己的笑容，畢竟我希望習慣性讓大家有著良好的第一印象。這樣一來，在工作場合也能夠自然辦到。

另外一點，就是我一定會向計程車司機和便利商店的店員道謝。也會好好向同一棟大樓的居民及管理員打招呼。這樣會招來好事，平常就這麼做的話，也能獲得很多幫助。

舉例來說，因為平常都會閒聊，所以大樓的管理員也會幫我拍照。有時候大家會懷疑我的IG上面「照片是誰拍的呀？」很可能就是管理員。和對方比較熟稔以後，就試著拜託他幫我拍照，他也一口答應。有時候沒人幫忙拍照真的很麻煩，所以這樣真是幫了我大忙。

▲▼日本女公關小川愛莉，從時薪1500日圓到破26萬，秘訣都在書中分享。（圖／圓神出版社）

▲小川愛莉相貌平凡，卻靠著個人特色的人際溝通術，成為日本第一女公關。（圖／圓神出版社）

我經常去的便利商店，有一位經常打招呼而變熟的年長女店員。當我要辦脫口秀而想著該拜託誰當司儀的時候，試著詢問她：「妳能不能當我的司儀？」

雖然一開始她說：「我沒辦法當司儀啦。」但最後還是答應了，她真的非常會說話，也炒熱了場子。雖然我開口要求這種事情也是挺誇張的，一般來說是不會答應的，對吧？而且我有說要支付謝禮，但她卻不願意告訴我帳號。現在一旦我到附近，還是會常過去拜訪，她就像母親一樣，真的非常溫柔。

當然我本意並不要求回報，但如果總是笑臉迎人，那麼遇到困擾時，一定會有人來幫忙的。

★本文本文摘自圓神出版《日本第一女公關的人際溝通術》，作者Enrike（小川愛莉），從18歲展開公關小姐的生涯，一開始時薪只有日幣1500元，經營部落格後逐漸受到關注，最高時薪曾達日幣26萬元，年收超過一億日圓。本書根據她14年的公關經歷，形塑出別具個人特色的「Enrike溝通術」，寫成實用溝通法則，記錄了她從沒沒無聞到日本第一的公關生涯。

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