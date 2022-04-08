烏東火車站遭俄轟炸至少35死100傷　多人躺地流血震撼畫面曝光

▲克拉莫托斯克火車站遭俄軍攻擊。（圖／翻攝自Telegram）



記者詹雅婷／綜合外電報導

烏克蘭國家鐵路公司8日表示，俄羅斯2枚火箭彈擊中烏克蘭東部克拉莫托斯克火車站（Kramatorsk）造成至少30人死亡，100多人受傷，現場有多人倒地，地上有血跡。法新社引述救援人員的最新說法，死亡人數已升至35人。

頓內茨克地方首長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）表示，火車站遇襲當下，當時上千名平民正準備撤離至烏克蘭其他較為安全的區域。依據他稍早在Telegram發布的照片顯示，部分死傷者直接倒在地上，明顯可見地上有鮮血，而這些人旁邊就是個人行李物品。另張照片則顯示，車站飄出陣陣濃煙，建築物外面地上有多個袋子。

外媒NEXTA指出，其中一枚火箭殘骸就落在車站附近的草地上，上面寫著「為了孩子」（for children）。

On the fragment of the missile that hit the train station in #Kramatorsk, an inscription in #Russian, "For Children," is visible. pic.twitter.com/DAek1bvG6c — NEXTA (@nexta_tv) April 8, 2022

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，歐盟強烈譴責這起針對烏克蘭火車站的攻擊事件。

自俄羅斯大軍2月24日入侵烏克蘭後，烏克蘭東部城市克拉莫托斯克是俄方首波攻擊的目標之一。烏克蘭中央及地方官員近期一直敦促頓內茨克及鄰近的盧甘斯克地區平民撤離，因為俄軍已撤出烏克蘭北部地區，正準備應在烏東發動的新一波攻勢。

▼火車站遇襲當下，有上千名平民正準備撤離至烏克蘭其他較為安全的區域。（圖／翻攝推特）