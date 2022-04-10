俄T-72B戰車被轟成碎片！「煙龍」狂衝炸出火球吞車　現場畫面曝光

#Ukraine: In #Chernihiv Oblast a Ukrainian FGM-148 "Javelin" caused the rapid disassembly of a Russian T-72B tank. pic.twitter.com/C1tRtQwEWc — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 8, 2022

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭軍隊最近正在積極收復被俄軍佔領的地區，雙方還在北部大城切爾尼戈夫（Chernihiv）展開了一場激烈的大戰。最近網上流出一段驚人的影片，顯示當地有一輛俄羅斯戰車被烏克蘭的導彈炸成了碎片，現場畫面十分駭人。

據《太陽報》報導，事發當時，俄羅斯一輛有著「Z」字標識的T-72B裝甲車，在切爾尼戈夫街頭不幸被烏克蘭軍隊發現，於是烏克蘭士兵立刻扛起導彈，瞄準俄軍戰車直接開火。報導稱，烏克蘭士兵在這場衝突中所使用的應是FGM-148標槍導彈。

Dramatic footage shows Russian tank blown to smithereens by Ukrainian missile https://t.co/XfJwlS7FMw — The Sun (@TheSun_NI) April 9, 2022

從影片可見，在烏克蘭士兵發動攻擊後，戰車的右方立刻竄出了一條長長的白色「煙龍」，筆直地朝俄軍戰車衝去。在導彈擊中戰車後，現場瞬間炸出了一股橘黃色火球，而俄軍的T-72B裝甲車也應聲被轟成碎片。

戰車中彈毀損後，現場還冒出一團藍灰色的煙霧將戰車包圍住，並在幾秒後轉變成黑灰色的煙團直衝天際。《太陽報》認為，這可能是戰車上的彈藥被擊中所致。網上也有另一個聲稱是攻擊發生後的影片，顯示俄軍的T-72B裝甲車在被攻擊後燒成了焦黑的廢鐵，而它被噴飛的碎片和零件則散落在各處。