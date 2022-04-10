基輔郊區又見亂葬崗！　俄軍撤出後數十平民「陳屍水溝」

▲ 先前在布查發現的亂葬崗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏戰事已逾6周，俄軍月初撤出北部戰線，集中進攻烏東，部分重回烏克蘭掌控的地區卻已屍橫遍野。烏國官員表示，首都基輔附近郊區的布佐瓦（Buzova）又發現一處亂葬崗，數十名平民陳屍溝渠內，而這座村莊約一周前還被俄軍佔領。

根據《路透社》，布佐瓦所在的德米特里夫卡（Dmytrivka）社區負責人迪迪奇（Taras Didych）9日向《烏克蘭國家電視台》表示，這些屍體是在一座加油站附近的水溝裡發現，人數有待確認。

俄軍攻佔布佐瓦數周，約一周前才撤出。迪迪奇說明，「我們目前正在重返日常，但在（俄軍）佔領期間有很多『熱點地區』，許多平民死亡。」《路透社》尚無法證實此消息是否屬實。

烏國平民傷亡不斷攀升，基輔西北部城鎮布查（Bucha）數百人死亡的事件更是震驚國際社會，引發對俄國的廣泛譴責及制裁。俄國則堅決否認烏國及西方提出的戰爭罪指控，也否認在這場「特別軍事行動」中以平民為目標，強調行動目的是使烏國非軍事化及去納粹化，但烏東部分城市持續遭受盟列炮擊，數以萬計的平民無法撤離。

烏國總統澤倫斯基指控，俄國動武是場危及所有人的災難，9日再次呼籲西方盟國全面禁運俄國能源，並提供更多軍援。

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