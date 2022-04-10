北京聚焦發展核武！從俄烏戰學到教訓　靠核武嚇阻美國介入台灣問題

▲中國的洲際彈道飛彈「東風-41型」能夠攜載核武攻擊美國本土。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

在歷經俄羅斯向烏克蘭發起軍事侵略行動前後，中國在戰略政策上早已轉而聚焦發展核武，北京當局計畫在2020年之前擁有超過1000多枚核彈頭，而中國偏遠西部地區有100多個導彈發射井，能夠攜載直接攻打美國本土的核導彈。分析指出，北京當局擔憂美中衝突爆發可能性，因此將核武庫視為阻止華府捲入台海衝突的方式。

根據《華爾街日報》、《太陽報》，美國前總統川普曾於2018年審查核武政策時表示，若美國與其盟友遭遇重大非核攻擊，美國將採取核武作為回應方式，而甫上任的總統拜登也堅持這樣的路線。軍事專家分析，北京當局被這番論調嚇壞，且擔心隨時遭到華府推翻，因此才聚焦全力發展核武。

中國共產黨內部人士聲稱，中國並不想被美國「擺佈」；中國一名參與核計畫的退役軍官舉烏克蘭的例子透露，「在蘇聯解體後，烏克蘭決定放棄核武，以此換取美國與俄羅斯的安全保證，然而此舉造成烏克蘭從此以後失去核威懾能力，這也是為何烏克蘭會陷入如今這番局面的原因。」

一名與中國領導高層關係密切的內部人士解釋，中國之所以在核計畫上改變戰略，是因被北京當局認為其低劣的核武能力，只會導致華府對北京施加越來越大的壓力。

報導指出，儘管北京當局一再否認核武戰略與政策已經改變，但位於中國甘肅省的玉門擁有大量洲際彈道飛彈發射井，顯現情況並非如此。美國科學家聯盟核武資訊計畫案研究人員柯爾達（Matt Korda）觀察衛星圖像後發現，玉門有120個疑似導彈發射井，其中最後一批45個發射井的臨時覆蓋物已被移除，顯示最敏感的工作已經完成。

美國情報機構透露，該敏感領域工作其實始於2020年3月至10月，其發射井大小足以容納中國製的新型遠程洲際彈道飛彈DF-41（東風-41型）。儘管中國拒絕回答上述該設施的任何問題，但中國國家主席習近平層敦促該設施官員，應加快先進戰略威懾系統的建設。該建設被視為是核武器，而中國在俄羅斯協助下建立導彈預警系統，同時研發及音速飛彈等先進武器。

分析人士指出，中國之所以將這種致命武器視為首選武器，是因為它們能夠打擊美國本土；而在烏克蘭問題上，華府因為俄羅斯擁有核武器，所以始終不敢與俄羅斯正面交鋒，因此北京當局從中獲得啟發。

另外，部份安全分析師則指出，中國往後恐怕會更加大膽使用核武器，以此阻止美國加入任何圍繞台灣問題的衝突。

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