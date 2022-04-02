宅男去健身房被撲倒！粉衣女當眾脫衣喊「睡覺嗎」　心酸故事曝

▲朱男被這名女子在健身房撲倒。（圖／網易新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸一名28歲的朱姓男子近日到健身房運動，卻被一名模樣清秀、身穿粉紅色衣服的陌生女子撲倒，對方還當眾脫衣，大喊「睡覺嗎？」，令他嚇得瑟瑟發抖。

綜合陸媒報導，在廣告公司任職的朱男自認是一名宅男，每天過著朝九晚五的生活，平時除了工作就是在家裡玩遊戲、陪陪相戀3年的女友，時間一長，他的身材微微走樣，渾圓的肚子逐漸明顯，且因久坐出現一些病痛。

在女友的督促下，朱男開始到健身房鍛鍊身體，然而他卻遇見怪事。事發當天，朱男一進健身房，就被一名陌生女子撲倒，對方還在眾目睽睽之下脫衣服，並驅趕健身房內的其他人。

朱男看出這名女子不太正常，於是想要離開，誰知道對方看到後直接再次撲倒他，還喃喃自語「睡覺嗎？」。一連串的事情把朱男嚇歪了，只能使勁掙脫開陌生女人的束縛，可是沒想到對方一直跟著他，被逼無奈他選擇報警處理。

▲警方也發覺該名女子舉止怪異。（圖／網易新聞）

警方到場後， 該名女子表示抗拒想離開，被攔查後回答也是胡言亂語，舉止怪異且情緒非常激動，一直在重複說「已經被警察關了20次了，你們還想怎麼樣？」。

通過觀察和尿檢排除吸毒可能，警察分析認為，該名女子很有可能是一名精神病患者。之後，女子的父親證實，她確實有精神病，但最快隔天早上才能來接走女兒。

▲女子最後被父親接走。（圖／網易新聞）

然而第二天女子父親來接人時，該女子卻表示不認識這個男人。面對這種情況，父親表示很無奈，稱女兒已經患病4、5年了，前前後後送進醫院好幾次，但還是會經常跑出來，而且家裡兄弟姐妹眾多，有3個都有精神問題，家境困難沒法讓子女一直在醫院治療，也管不住她。

警察聽後表示非常同情，但依舊建議將女子送到醫院治療，畢竟她這種情況非常危險，拖下去也不是辦法。對此，女子父親說，聯繫了醫院，過後會把女兒送進去。